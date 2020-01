Televízia CNN: USA v utorok oznámia prvý prípad nákazy novým vírusom

USA majú v utorok popoludní miestneho času oznámiť prvý prípad nákazy novým koronavírusom, ktorý nahlásili v štáte Washington. Toto ochorenie sa začalo šíriť zo stredočínskeho mesta Wu-chan. Informáciu poskytol americkej spravodajskej televízii CNN nemenovaný federálny zdroj.

Oznam o prvom prípade má zverejniť americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

Novým vírusom, ktorý prvýkrát zistili minulý mesiac v čínskom Wu-chane, sa zatiaľ nakazilo vyše 30 ľudí a šesť osôb zomrelo. Epidémiu nákazy hlásili už v piatich krajinách vrátane Spojených štátov.

Nie je jasné, či táto osoba nedávno cestovala do Číny, ani to, kde a ako sa vírusom infikovala. Nevie sa ani to, či táto osoba preniesla vírus na niekoho ďalšieho v Spojených štátoch, dodala CNN.