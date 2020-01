Fotografi cvakli Meghan na mieste, kde ich vôbec nečakala: Zúrivá reakcia Harryho a jeho ženy

Foto

So športovou taškou cez rameno a dvoma osobnými strážcami priletel v noci na utorok do kanadského Vancouveru britský princ Harry, aby v tejto krajine začal nový život so svojou manželkou Meghan a synom Archiem. Jasné zatiaľ nie je, kde budú žiť, čím sa budú živiť a kto im bude ako členom kráľovskej rodiny platiť ochranku.