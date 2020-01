Samantha Markle vie, prečo Meghan a Harry zdrhli z Británie: Uf, tieto slová museli zabolieť

"Vojvodkyňa Meghan (38) sa vydala za princa Harryho (35), len aby nazhromaždila majetok a rozdrvila hviezdy na hollywoodskom zozname." Tvrdí to jej nevlastná sestra Samantha Markle.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Mirror, Samantha vo svojom liste obhajovala kráľovnú Alžbetu II. (93) a vyzdvihla to, že chcela napraviť škodu vo svojom vyhlásení podporujúcom rozhodnutie vojvodkyne Meghan a princa Harryho. „Slová Jej Veličenstva ukazujú veľkú diplomaciu, avšak Meghanino správanie zatiaľ diplomatické nebolo. Diplomat by nevypadol zo svojej rodiny,“ napísala jej sestra Samantha.

Bývalú herečku tiež obvinila z toho, že nedokázala brániť svojho otca Thomasa Marklea, ktorý je podľa jej slov v súčasnosti zraniteľný kvôli ochoreniu srdca. „Thomas Markle nemá tím pre vzťahy s verejnosťou, ktorý by mu vytvoril príbeh. Kráľovná vo veku 93 rokov by sa nemala stresovať kvôli tomu, že sa jej rozpadá rodina. Meghan neurobila nič preto, aby minimalizovala škodu. Vie, ako ich rodinu ovplyvnil Harryho odchod, ale na ich obranu nepovedala vôbec nič,“ znejú silné slová sestry Samanthy.

Samantha poznamenala, že jej sestra sa stala „úplne inou osobou“, akú kedy poznala, a že „pred rodinou uprednostnila bohatstvo a majetok“. „Bojím sa, že jej rozhodnutie presťahovať sa do Kanady nie je s cieľom viesť pokojný život ako mladá matka. Ich činy zatiaľ nenasvedčujú, že by si skutočne želali život v súkromí mimo centra pozornosti. Ich cieľom je sláva a bohatstvo – byť v Hollywoode,“ dodala Samantha.

Manželka princa Harryho Meghan je polovičná Afroameričanka. Jej nevlastná sestra poukázala na to, že kráľovská rodina urobila všetko preto, aby ju čo najvrúcnejšie prijali. „Prijali ju do svojich životov, do ich kultúry a dovolili jej propagovať ľudí všetkých rás. Nikdy som nepočula od kráľovskej rodiny nič rasistické o mojej sestre,“ tvrdí Samantha.

Dodala, že sa obáva, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu nebudú mať nádejnú budúcnosť bez ohľadu na to, kde sú. „Bojím sa, že Meghan a Harry nikdy nenájdu skutočné šťastie. Neboli spokojní s kráľovskou rodinou, budú spokojní bez nej?“ ukončila Meghanina nevlastná sestra Samantha Markle.

V sobotu kráľovná prijala žiadosť manželov a Buckinghamský palác vydal vyhlásenie, že dvojica sa už nebude označovať ako „kráľovská výsosť“. Zachovajú si svoje tituly vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu a Harry bude stále známy ako princ Harry a rovnako zostáva šiestym následníkom trónu.