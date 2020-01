Brutálna vražda v Kežmarku, prehovoril zranený muž, ktorý bránil obeť: Petra († 40) dobodal hosť v jeho penzióne?!

Krvavý zločin ako vystrihnutý z trileru! Na ulici Starý trh, tesne pod hradom v centre Kežmarku, sa v pondelok popoludní odohrala hrozná tragédia.

Nožom boli v jednom z penziónov napadnutí až traja muži. Dvaja skončili v nemocnici, Peter († 40), ktorý mal ubytovacie zariadenie v prenájme, utrpel ťažké zranenia a aj napriek snahe záchranárov skonal. Polícia začala trestné stíhanie za vraždu a podľa našich informácií už má aj podozrivého muža.

Svedkovia incidentu boli v šoku z toho, čo videli.Vzápätí sa Kežmarkom začali rozliehať policajné a záchranárske sirény,prezradil jeden z nich. V chodbe na zemi potom zostal ležať v krvavej kaluži Peter († 40), ktorý si penzión prenajímal. Mal ho napadnúť jeden z hostí nožom, pričom mu na pomoc ihneď priskočili dvaja Ukrajinci. Útočník poranil aj ich. Obaja sú momentálne v stabilizovanom stave v popradskej nemocnici.

Neviem sa s tým vysporiadať. Nám lekári a záchranári pomohli a veľmi im za to ďakujem,“ prezradil zranený Ukrajinec Volodimír (38). Za mŕtvym prevádzkarom penziónu smútia aj miestni. „Petra som poznala, bol to úžasný človek, rád pomáhal, podnikanie v gastronómii a hotelierstve miloval. Nielenže to robil dobre, ale aj ľudia za ním veľmi radi chodili. Predtým mal reštauráciu na námestí a pred desiatimi rokmi pracoval v Nemecku,“ spomína na Petra nešťastná Darina Kredatusová (54).

Po zavraždenom zostala užialená manželka a tri deti, rodina sa však nechce vyjadrovať. „Vec na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý v prípade začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ informovali policajti.

Desivé slová

Polícia podľa informácií Nového Času krátko po incidente zadržala podozrivého. Má ním byť Lukáš (21), ktorý už nejaký čas prebýva v Kežmarku. K jeho zadržaniu mali mužom zákona dopomôcť informácie od Jaroslava, majiteľa ďalšieho penziónu, z ktorého Lukáša vyhodili. „Býval u nás dva a pol mesiaca. Videl som, že sa v Kežmarku niečo deje a aj telefónom prichádzali rôzne informácie. Hneď som volal Petrovi, no už nedvíhal,“ spomína Jaroslav, ktorý bol s priateľkou v jednom z barov, keď tam prišla hliadka.

„Pýtala sa, či tam nebol Lukáš. Opýtal som sa ich, prečo po ňom pátrajú a vysvetlil som im, že u nás býval,“ spomína. Vzápätí sa podľa neho všetko zvrtlo rýchlo. „Odišli a ja som si šiel von zapáliť a oproti mne bol zoči-voči Lukáš. Podlomili sa mi kolená, priznávam. Otočil som sa a vošiel dnu, aby som zavolal ďalších chlapov, ktorí by mi pomohli ho chytiť. Všetci mali strach, tak som zavolal 158 a zrazu som zbadal policajta,“ pokračuje s tým, že mladík bol následne zadržaný.

„Keď prišiel k nemu, Lukáš len nastrčil ruky a povedal: Ja som ich zabil. On si totiž myslel, že všetci sú mŕtvi. Bol úplne mimo. Buď bol na drogách, alebo na tabletkách. Už u nás sa choval veľmi divne,“ dodáva s tým, že od neho sa mladík išiel ubytovať práve k Petrovi. Ku krvavému incidentu malo dôjsť po tom, čo Peter chcel, aby mu mladík zaplatil za ubytovanie.