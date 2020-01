Lobotka je uväznený v Neapole, kde má ročne zarobiť 1,8 milióna: Kedy konečne objíme svoju dcérku?!

Ešte si naňho musia počkať! Speváčka Daniela Nízlová (33) z dua Twiins sa teší z dcérky Lindy, ktorú porodila pred viac ako týždňom.

Jej milujúci partner a otecko malej princeznej, futbalista Stano Lobotka (25), svoje baby ešte od pôrodu nemohol objať. Dôvodom bol jeho podpis zmluvy s talianskym Neapolom. A hoci si rodinka myslela, že futbalista príde počas nedávneho víkendu domov, nestalo sa tak. Prečo musí aj naďalej zostať v Taliansku a nepustia ho za dcérkou a ženou?

Nízlová a Lobotka sú šťastnými rodičmi malého klbka šťastia, dcéry Lindy. Zatiaľ čo si novopečená mamička užíva princeznú v teple domova v Trenčíne, otecko ešte dcérku nestihol objať a videl ju iba cez videohovor. Za všetkým bol jeho naťahujúci sa podpis zmluvy s talianskym futbalovým klubom v Neapole. Ešte pred víkendom to vyzeralo tak, že za svojimi láskami priletí.

„Som veľmi šťastný, že som čerstvý otec, ale priznám sa, že ešte si to tak neuvedomujem. Zatiaľ som dcérku videl iba prostredníctvom telefónu. Keď ju prvýkrát budem držať v náručí, tak to bude isto neopísateľný pocit,“ povedal minulý týždeň pre Nový Čas Stano a dodal: „Myslím si, že dostanem voľno, ale budem o tom s trénerom ešte hovoriť. Závisí to aj od toho, aký budeme mať tréningový plán.“

Z jeho plánov nakoniec nič nebolo a futbalista za svojou rodinou vycestovať nemohol.Pod Vezuvom, kam prestúpil zo španielskej Celty Vigo,Do rodinnej pokladnice by tak mal prispieť približne o pol milióna eur vyššou sumou ako počas pôsobenia v Galícii, kde ho jeho láska pravidelne navštevovala.

„Stanko v Taliansku odohrá ešte tri zápasy, nemá kedy prísť. Musí trénovať. Príde až po 26. januári po stretnutí s Juventusom,“ vysvetlila Novému Času sexi brunetka a dodala:Je teda isté, že Lobotkove baby si musia ešte na hlavu rodiny nejakú tú chvíľu počkať.

Prvé „kočíkovanie“

Daniela sa len v piatok vrátila z nemocnice a svoju princeznú si tak priniesla konečne domov. Stana musela zastúpiť Danielina sestra Veronika a priatelia, ktorí prišli mamičku vyzdvihnúť. Isté však je, že okrem nich Nízlovej pomáhajú rodičia, ale aj celá rodina z futbalistovej strany. Daniela sa netajila tým, že spolu veľmi dobre vychádzajú. Pekné počasie dokonca vytiahlo speváčku s dcérkou prvýkrát na čerstvý vzduch a na terase si užívali zubaté slnko. Bolo to tak ich prvé „kočíkovanie“.