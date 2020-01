Taylor Swift prežíva najťažšie obdobie v živote: Od lekárov si vypočuli hroznú diagnózu

Americká speváčka Taylor Swift (30) oznámila verejnosti zdrvujúcu správu. Jej mame Andrei Swift (62) diagnostikovali nádor na mozgu počas toho, ako podstupovala liečbu chemoterapiou.

Ako uvádza portál People, jej mama Andrea bojuje so zákernou chorobou už druhýkrát. „Každý miluje svoju mamu. Pre každého je mama dôležitá. Ale pre mňa je naozajstnou hnacou silou. Takmer každé moje rozhodnutie urobím až po tom, ako ho prediskutujem s ňou. Takže je zrejmé, že je pre mňa veľmi ťažké hovoriť o jej chorobe,“ oznámila smutnú správu Taylor v rozhovore pre portál Variety.

„Podstupovala chemoterapiu a už to je ťažko zvládnuteľné pre človeka. Počas liečby jej objavili nádor na mozgu. Príznaky, ktoré má človek s takýmto typom nádoru, nie sú podobné tomu, s čím sme sa doteraz stretávali. Je to pre nás ako rodinu skutočne ťažké obdobie,“ pokračuje americká speváčka.

Taylor po vydaní svojho nového albumu Lover vždy hovorila o relatívne krátkych cestovných plánoch. Vysvetlila, že práve jej mama bola dôvodom, prečo chcela stráviť na cestách čo najmenej času. „Myslím, že nevieme, čo sa stane. Neviem, akú liečbu si máme vybrať,“ znejú jej slová.

Speváčka už v jednej zo svojich piesní “Soon You’ll Get Better” (Čoskoro ti bude lepšie) naznačila, že niečo nie je v poriadku. „Bolo naozaj ťažké napísať ju. My ako rodina sme sa ju rozhodli do albumu zaradiť a je to niečo, na čo som veľmi hrdá. Avšak je to naozaj veľmi ťažké. Nedokážem ju zaspievať. Je náročné sa s ňou vyrovnať aj emocionálne,“ opisuje svoje pocity Taylor.

Andrei Swift prvýkrát diagnostikovali rakovinu v roku 2015. „Musela som sa naučiť, ako zvládať vážne ochorenia v rodine. Obaja moji rodičia mali rakovinu a mama s ňou teraz bojuje opäť,“ vyjadrila sa v rozhovore Taylor. Tvrdí, že práve toto ju naučilo, že v živote existujú skutočné problémy a rakovina jej mamy je jedným z nich.