Vzrástli odpočítateľná položka na daňovníka aj bonusy na deti: Ako môžete ušetriť na dani z príjmov

Už riešite, či musíte podať priznanie k dani z príjmov za rok 2019 a ako si splníte svoje daňové povinnosti? Aj tento rok môžete trocha ušetriť. Vývoj ekonomiky a legislatívne zmeny vedú k miernemu zníženiu daňového zaťaženia. Od čoho závisí, koľko eur odvediete daňovému úradu, a čo môžete urobiť pre to, aby ste zaplatili čo najmenej?

Mzdárky a účtovníčky vo firmách už majú plné ruky práce. Ani nie o mesiac uplynie lehota, v ktorej sa zamestnanec musí rozhodnúť, či daňové priznanie za rok 2019 podá sám, alebo požiada zamestnávateľa, aby to vybavil zaňho.

„Zamestnanec, ktorý poberal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň do 17. februára 2020. Ak o to nepožiada, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 31. 3. 2020,“ pripomína hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Tento rok môžeme na dani z príjmov ušetriť vďaka razantnému zvýšeniu nezdaniteľnej časti na daňovníka. Ďalším opatrením, ktoré bude mať pozitívny vplyv na výšku odvedenej dane, je automatické zvýšenie daňového bonusu na dieťa. Ak si zamestnanec chce tieto položky uplatniť už tento rok, teda na mesačnej báze, musí vyplniť a zamestnávateľovi predložiť vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu.

Koho sa to týka

povinnosť zdaniť príjmy za rok 2019 má každý, kto ich mal vyššie ako 1 968,68 €

ak ste vlani mali len príjmy zo závislej činnosti na Slovensku, zamestnávateľa môžete požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

vyplníte žiadosť, priložíte k nej potrebné doklady a do 17. februára 2020 to celé doručíte na mzdové oddelenie

Čo ak o nič nepožiadate

zamestnávateľ vám musí do 10. marca 2020 vystaviť a doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie roka 2019

do 31. marca 2020 musíte podať daňové priznanie alebo oznámiť odklad tejto povinnosti

ak ste mali iba príjmy zo závislej činnosti, podáte daňové priznanie typu A

ak ste mali aj iný príjem, napr. zo živnosti či z prenájmu nehnuteľností, daňovú povinnosť si splníte na tlačive typu B

Nezdaniteľné časti základu dane

umožňujú vám znížiť si základ dane, a tak dosiahnuť nižšiu da

znížiť si môžete len kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami (tzv. čiastkový základ dane)

musí ísť o tzv. aktívne príjmy, čiže zo závislej činnosti a z podnikania

1. Na daňovníka

ak ste vlani mali základ dane do 20 507 €, nezdaniteľná časť za celý rok predstavovala 19,2-násobku životného minima (3 937,35 €)

ak v roku 2020 budete mať základ do 21 020 €, nezdaniteľná časť bude 21-násobok životného minima, čo je 4 414,20 €

ak si túto položku uplatníte každý mesiac, zamestnávateľ vám pravidelne zo základu dane odčíta 367,85 €

2. Na manželku (manžela)

Na čo máte nárok

najdôležitejšie je, aký vlastný príjem manželka (manžel) vlani mala (mal)

ak váš základ dane za rok 2019 dosahuje najviac 36 256,38 €, nezdaniteľná časť za celý rok je 3 937,35 € alebo rozdiel medzi 3 937,35 € a vlastným príjmom manželky (manžela)

Aké podmienky manželka musí spĺňať

žije s vami v domácnosti

starala sa o maloleté dieťa žijúce s daňovníkom

poberala príspevok na opatrovanie

bola v evidencii uchádzačov o zamestnanie

považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím

Potrebné doklady

rodný list dieťaťa

potvrdenie úradu práce o príspevku na opatrovanie

potvrdenie úradu práce o evidencii nezamestnaných

napr. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o invalidnom dôchodku

3. Na III. pilier

záleží na tom, či ste si vlani prispievali na doplnkové dôchodkové sporenie

nezdaniteľná časť za rok je vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov, najviac 180 €

Potrebné doklady

Potrebné doklady kópia účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013

potvrdenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o zaplatených príspevkoch

4. Na kúpele

dôležité je, či ste vlani platili za kúpeľnú starostlivosť a s ňou spojené služby

nezdaniteľná časť za rok je najviac 50 € na jedného člena rodiny

rátajú sa aj preukázateľné úhrady za manželku (manžela) a za vyživované dieťa

Potrebné doklady

najmä účtovný doklad vystavený na meno alebo iné potvrdenie

Ako to funguje