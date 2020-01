Autentické videá od protinožcov naháňajú strach: V Austrálii padali krúpy ako golfové loptičky

V Austrálii sa všetci čerti ženia! Krajinu sužuje jedna prírodná katastrofa za druhou. Po ničivých požiaroch a prívalových dažďoch prišli búrky s krúpami. Tie ničili, čo im prišlo do cesty.

Búrka ničila autá, skleníky, strechy a okná. Dvoch ľudí museli dokonca ošetriť. Škody sa šplhajú na takmer 290 miliónov eur. To je riadna pálka! Hotová poisťovacia katastrofa. Najväčšiu čiastku, až dve tretiny tejto horibilnej sumy, tvoria práve autá. Tie majú najčastejšie zničené kapoty alebo prasknuté a rozbité sklá.

Búrka zasiahla najprv Melbourne a potom pokračovala smerom na hlavné mesto Canberru.

Napokon zasiahla aj Sydney. Na tiesňovej linke zaznamenali okolo 1 900 hovorov, čo je približne 3-krát viac ako bežne. No napriek škodám na majetku sú ľudia radi, pretože dážď uhasil oheň a poskytol chladivú úľavu. A najradšej sú asi naši zvierací priatelia.

Požiare obrali Austráliu o miliardu vzácnych živočíchov, a mnohé z nich sa dostali na pokraj vyhynutia. Kengury sa zhlukujú pri mlákach a osviežujú sa, a koaly konečne opäť prežúvajú eukalyptové listy. Zdá sa, že dažde prišli práve včas. Manažér prírodnej rezervácie povedal, že samce kengúr sa správajú nezvyčajne láskavo k samičkám. Vždy po daždi býva nadbytok jedla, to je pre nich neklamný znak, že je čas rozmnožovať sa. Možno sa čoskoro ich populácia dočká nových členov.