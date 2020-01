Ošiaľ pre najnovšiu fotku herečky Jennifer Aniston: Kto ťa vyzliekal?

Fanúšikovia šalejú! Po odovzdávaní cien sa Brad Pitt (56) a Jennifer Aniston (50) stretli v zákulisí a vymenili si pár dôverných dotykov. Spustilo to teórie o tom, či sa dajú opäť dohromady.

Jennifer Aniston dohady ešte viac rozvírila, keď zverejnila fotku svojich večerných šiat. Tie mala oblečené na odovzdávaní Screen Actors Guild Awards. Prevzala si ocenenie za najlepšiu herečku a zároveň sa v zákulisí dobre bavila so svojím exmanželom Bradom Pittom.

Na tom by nebolo nič zvláštne, ale fotka zobrazovala sošku a vintage šaty Dior prevesené na vani a topánky hodené na zemi. Fanúšikovia na instagrame reagovali otázkami o tom, či jej šaty vyzliekal Brad. Záhadný je aj koniec jej príspevku, v ktorom spomína to isté, čo Brad na konci svojej ďakovnej reči – vráťme sa do práce! Žeby pracovali na svojom vzťahu?