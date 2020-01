Fotky Meghan z prechádzky v Kanade vyvolali búrlivé debaty: Obavy o bezpečnosť Archieho

Harry (35) na nič nečakal! Po dosiahnutí dohody o podmienkach odchodu z kráľovskej rodiny sa hneď zbalil a odletel do Kanady. Tam zároveň prvýkrát odfotili jeho manželku Meghan pri neformálnej prechádzke. Verejnosť si ihneď všimla, že nosenie synčeka Archieho jej veľmi nejde.

Harry aj Meghan sa v Kanade vrátili k ležérnemu oblečeniu, ktoré predtým tak milovali. No na formálnych podujatiach kráľovskej rodiny si ho veľmi dovoliť nemohli. Povinností sa však vzdali a opäť sa môžu uvoľniť. Meghan to však s ležérnosťou prehnala. Videli ju na prechádzke s malým Archiem a jej dvomi štvornohými miláčikmi, labradorom menom Oz a bíglom menom Guy.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Veselo sa prechádzala v parku Hoth Hill vo Vancouveri. Malý Archie však asi nebol taký nadšený ako mamina – takmer vypadol z nosiča! Meghan sa určite snaží byť dobrou mamou, ale pestúnka by jej mala ukázať, ako sa nosič vôbec používa. Fotky vyvolali búrlivé debaty na internete a obavy o bezpečnosť Archieho.

Na fotke vidno v pozadí jej dvoch bodyguardov. Stále sa nedohodlo, kto ich bude platiť, no za tie peniaze by mohli vojvodkyni pomôcť s „venčením“. Meghan však nestráca úsmev na tvárí. Asi sa už tešila na Harryho príchod. Ten po stretnutí s Borisom Johnsonom, kde preberali investície do Afriky, bežal na lietadlo, aby bol čím skôr s rodinou. Dokonca sa vykašľal aj na Williamovu prvú sólo recepciu v Buckinghamskom paláci.