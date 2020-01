Firma Milana Juniora Zimnýkovala má státisícove tržby: Na plat v rádiu však frfle

Moderátor Milan Junior Zimnýkoval (41) sa na špičke slovenského šoubiznisu drží dlhé roky a začiatky jeho úspešnej kariéry sa spájajú predovšetkým s prácou v rádiu.

Tam zarezáva už viac ako pätnásť rokov a počas tohto obdobia si ho všimla nejedna televízia. Má tiež za sebou niekoľko obľúbených megašou či relácií. Niet teda divu, že si dokáže zarobiť poriadne slušný balík peňazí. Ako však Junior priznal, pláca v rádiu nie je taká, akú by si predstavoval.

Junior je zárukou kvality a jeho pohotové reakcie a vtipné poznámky sa odzrkadlili v tom, že sa na nedostatok práce rozhodne sťažovať nemôže. Jeho začiatky sú spojené najmä s rádiom, v ktorom maká dodnes a moderovaním sa živí už viac ako pätnásť rokov. Ako sa však zdá, Milan zrejme zabudol, že práve práca spíkra mu dodala na sebavedomí i výrečnosti a vycibrila ho. Vďaka svojim kvalitám sa zaradil medzi moderátorskú špičku, čo mu aj veľmi slušne vynáša. Jeho firma je viac ako úspešná a podľa verejne dostupných zdrojov mala za rok 2018 tržby vo výške viac ako 300-tisíc eur!

Na zárobky by sa tak nemal sťažovať, ale napriek tomu si predsa len rypol do pomerov vo svojom domovskom rádiu. V nedávnom rozhovore pre Ženský web totiž Zimnýkoval na plné ústa prezradil, že práca v rádiu už zrejme nie je to, čo bývala a za moderátorským pultíkom ho zrejme drží už len nostalgia. „Je to neefektívne z pohľadu času a peňazí,“ priznal moderátor s tým, že čas strávený skorým vstávaním ho oberá aj o chvíle strávené s najbližšími. „To ranné vstávanie je komplikované z pohľadu nejakého zázemia v rodine, keď by som mohol voziť dcérku, ale namiesto toho som v rádiu a pijem kávu,“ dodal Junior.

Naštartovalo ho rádio