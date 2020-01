Pri zlatníkovi princeznej Diany spravil lekár chybu: Následky, kvôli ktorým ľudia páchajú samovraždy

Zlatník Tony Bellingham (62), ktorý vyrábal šperky pre britskú kráľovskú rodinu či americký Biely dom, doplatil na chybu doktora.

Trojnásobný otec v auguste 2014 boxoval so svojimi synmi, keď začal pociťovať bolesť v hrudníku. Lekári omylom vyhodnotili, že má infarkt, v skutočnosti dostal kŕč srdcového svalu z pretrénovania. Doktor mu nesprávne zaviedol katéter do ruky, v dôsledku čohu mu praskol radiálny nerv a tepna. Lekári museli bojovať 10 hodín, aby jeho ruku vôbec zachránili. Dôsledkom problémov sa u pána Bellinghama vyvinul syndróm chronickej regionálnej bolesti, ktorého následky sú považované za najhoršiu bolesť, akú môže človek zažiť.

Problém v nervovom systéme spôsobuje, že postihnutí trpia pálivou, bodavou či vystreľujúcou bolesťou.Pan Bellingham navštevoval podporné skupiny pre podobných pacientov.,,Je to veľmi krutá vec. Zrazí vás na kolená. Neexistuje na ňu liek a máte to až do smrti,“ opisuje. ,,Pre mňa to bolo, akoby na moju ruku išla horúca para, 24 hodín denne 7 dní v týždni, bez prestávky. Má to veľký vplyv na vaše duševné zdravie a úplne vás to pohltí.“

Ak má ruku pridlho pod vodou, pokryjú ju pľuzgiere porovnateľné s popáleninami tretieho stupňa. Úspešný zlatník, ktorého život sa pre chybu lekára zmenil od základov, vysúdil od nemocnice po vyčerpávajúcom boji odškodné 125-tisíc libier. Pána Bellighma zvykli prirovnávať k slávnemu ruskému klenotníkovi Carlovi Faberge a v minulosti robil šperky pre kráľovskú rodinu.

,,Spravil som pár veľmi osobných šperkov princeznej Diane. Robil som jej retiazku s príveskom, malé hodinky a pár menších kúskov ako napríklad náušnice,“ cituje zlatníka portál Mirror. Napriek chorobe sa po rokoch opäť vracia k svojmu remeslu, podporujú ho jeho traja dospelí synovia. Aktuálne dokončuje zlatého sokola, ktorého by mal kúpiť klient zo Saudskej Arábie za astronomických 250-tisíc libier.