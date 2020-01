Biatlonistka Paulína Fialková: Za prvé pódium v sezóne ďakujem úžasnému tímu

Konečne. To si po nedeľnom parádnom výsledku v stíhacích pretekoch SP v biatlone v Ruhpoldingu povedala celá slovenská biatlonová rodina. Paulína Fialková sa po dvoch tretinách sezóny dočkala prvého umiestnenia na stupňoch.

Druhé miesto, ku ktorému jej pomáhali všetci naši, ktorí v Ruhpoldingu boli, je tým najlepším dopingom pred vrcholom sezóny: majstrovstvami sveta v Anterselve (13. - 23. februára).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Konečne! Ďakujem úžasnému tímu!!! A najlepším fanúšikom,“ pozdravila rodáčka z Čierneho Balogu všetkých, ktorí jej pomáhajú, a ktorí jej veria. Svoje vystúpenie do kamier RTVS zhodnotila takto: „Je to veľké zadosťučinenie. Po toľkých pódiách v minulej sezóne som konečne po dlhšom čase zažila tento pocit. Za toto som bojovala, aby sa to stalo. Druhé miesto je pre mňa dnes ako prvé. Čakala som na to takmer dve tretiny sezóny, nemôžem byť spokojnejšia so svojím účinkovaním v Ruhpoldingu.“

Paulína siahala na pódium už v stredu v rýchlostných pretekoch, no skončila piata. Skvelú východiskovú pozíciu potom v nedeľu pretavila do výsledku, akých chcela mať na začiatku aktuálnej sezóny v tomto čase na konte už oveľa viac. Vyšla jej streľba, no najmä v behu vycvičila Švédku Öbergovú, ktorej ušla na najťažšom úseku - v poslednom stúpaní, za hustého sneženia. Premiérové miesto na stupňoch bolo pre Slovenku ôsmym v kariére a súčasne aj vyrovnaním jej najlepšieho výsledku. Druhá bola už trikrát v SP, na víťazstvo stále čaká.

Na oddych veľa času nie je, Svetový pohár pokračuje od štvrtka v slovinskej Pokljuke a nielen Paulína ho berie ako generálku na februárový svetový šampionát v Anterselve, kde jej odborníci predpovedajú medailový úspech.

Paulínin najbližší program:

23. - 26. január: SP v Pokljuke

13. - 23. február: MS v Abterselve.