Oravec zamieril do Ameriky priamo z Fortuna ligy: Mal ešte počkať, tvrdí Reiter

Piaty Slovák v americkej futbalovej Major League Soccer (MLS)! Je ním Matej Oravec (21), ktorý skompletizoval prestup z Dunajskej Stredy do Philadelphie Union na tri sezóny s ročnou opciou za milión eur vrátane bonusov.

Nový zamestnávateľ, ktorý skončil vlani na 3. mieste Východnej konferencie, s ním ráta na post defenzívneho stredopoliara. Trnavský odchovanec je historicky prvým hráčom, ktorý zamieril do amerického klubu priamo z Fortuna ligy. Ľuboš Reiter išiel do Chicago Fire zo Sigmy Olomouc, Adama Nemca kúpil New York City z Unionu Berlín, Albert Rusnák hrával pred odchodom do Realu Salt Lake City v holandskom Groningene a Jána Greguša získala Minnesota United z FC Kodaň.

„Aj vzhľadom na vek Oravec asi nepodpísal lukratívny kontrakt. V Amerike to funguje tak, že hráč musí najskôr niečo dokázať, až potom dostane veľké peniaze. Musí sa prebiť do All star celej ligy alebo byť medzi piatimi najlepšími v klube. Takí hráči sú v balíku. Ostatných roztriedia do troch-štyroch kategórií. Za mojej éry bolo v Chicagu na výplatnej listine až 40 hráčov. Futbalisti v MLS zarábajú aj na reklamách. Niektorí viac ako na futbale,“ priblížil Reiter Novému Času.

Americké futbalové dobrodružstvo volí aj veľa hráčov z Európy. Väčšinou ide o známe mená s dlhoročnými skúsenosťami. „Už majú niečo odkopané. Za sebou nejakú históriu v kluboch alebo v reprezentácii. Oravec má 21 rokov. Je mladý. Mal ešte ostať doma a skúsiť to v zahraničnom klube nejakej prestížnej ligy. Odtiaľ by mal bližšie aj do národného tímu. V USA sa tiež môže stať hviezdou ako Rusnák v Salt Lake. Čaká ho však tvrdý a náročný boj.“

Multikultúrny svet, obrovské mestá, iné časové pásmo, klíma, stravovanie, cestovanie na zápasy – to sú všetko nástrahy, s ktorými sa bude musieť podľa Reitera, autora troch gólov v 14 zápasoch MLS, náš mladý reprezentant postupne vyrovnať. „Tam sa v klube nik nestará o to, čo hráč konzumuje, pije, alebo ako sa počas týždňa kondične pripravuje. Každého zaujíma len výkon na ihrisku. Oravcovi odporúčam Ameriku a ticho mu ju aj závidím. Je to krásny život, ktorý mu dá určite veľa,“ dodal bývalý slovenský reprezentant.

PHILADELPHIA UNION

- vlani 3. mužstvo Východnej konferencie MLS

- hráva na štadióne Talen Energie s kapacitou 18 500 ľudí

- najdrahším hráčom je Holanďan Monteiro (1,9 mil. €)

- v tíme sú aj Nemci Przybylko s Wagnerom, Holanďan De Vries, Francúz Collin či Škót Elliott

- hodnota kádra je 16 miliónov eur

- novú sezónu MLS odštartuje Philadelphia 1. marca súbojom s Dallasom