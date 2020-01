Tony Porucha ako maturant Miro si v seriáli Nový život nedá pokoj s kerkami. Na hrudníku mu svieti obrovský nápis: Ži svoj život a zachcelo sa mu pridať ešte jednu hlbokú myšlienku cez celý chrbát - We were born to die. Henrieta Mičkovicovicová (Vanda) ho vystríha pre všetkými nebezpečnými chorobami, ktoré môže z tetovania mať... Už v utorok večer si na JOj-ke nenechajte ujsť pokračovanie seriálu Nový život.