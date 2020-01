Vraždu dôchodcov vo Vinosadoch pojednávajú viac ako 8 rokov: Hlavný obžalovaný si užíva slobodu!

Kauza brutálnej vraždených starčekov († 99 a † 83) a pokus vraždy 80-ročnej starenky vo Vinosadoch traumatizuje rodinu obetí aj verejnosť už takmer desať rokov.

Verdikt Okresného sudu Bratislava I., ktorý prípad pojednáva už viac ako osem rokov je stále nedohľadne. Na pojednávanie, ktoré šiestykrát po sebe odročili, prišiel aj hlavný obžalovaný Márius Mráz, ktorý si užíva slobodu.



Mnohí si ho pamätajú v modrom väzenskom oblečení, s putami na rukách a v obkľúčení väzenskej stráže. Bolo to v čase, keď si odpykával trest za sériu lúpeží v trafikách a bol obžalovaný v prípade brutálnej vraždy dôchodcov vo Vinosadoch, ktorá otriasla Slovenskom v roku 2010. Na pojednávanie v Justičnom paláci však už Máriusa Mráza nepriviedla nepriviedla väzenská eskorta, prišiel sám a v civilnom oblečení. Trest za lúpeže si už odpykal, no obžalobe z viacnásobnej vraždy čelí už viac ako osem rokov. „Nespáchal som to. Choďte sa pozrieť na pojednávanie a uvidíte ako sa to rieši,“ reagoval na chodbe Justičného paláca s pokojom v hlase Márius Mráz, keď sme ho konfrontovali s otázkami o vražde spred deviatich rokov.

Na včerajšie pojednávanie, ktorého však už medzičasom spod obžaloby súd pre nedostatok dôkazov oslobodil. Do budovy súdu prišli aj svedkovia, znalci, prokurátorka predseda senátu aj jeden z jeho prísediacich. Všetci však cestu do budovy súdu merali márne. Predseda senátu pojednávanie odročil pre neprítomnosť druhého z dvojice prísediacich.

Okresný súd Bratislava I. opradený škandálmi, akoby toho nemal na rováši dosť. Pojednávanie totiž odročili šiestykrát po sebe.

Zvláštna zhoda okolností má tak za následok, že verdikt súdu, ktorý prijal obžalobu v auguste 2011 je aj po včerajšku v nedohľadne. No a Márius Mráz, ktorého už v minulosti pre vraždu dôchodcov neprávoplatne odsúdili na 20 rokov väzenia si pokojne z budovy súdu odkráčal domov.

Mali 17 a 19 rokov, keď ich ešte ako tínedžerov zadržali policajti. Reč je o Lukášovi Takáčovi a Máriusovi Mrázovi. Muži zákona ich v priebehu krátkeho času obvinili z toho, že 27. marca 2010 dopoludnia neoprávnene vnikli do rodinného domu na Modranskej ulici vo Vinosadoch. Tam. Paul a Ján zomreli na následky úderov tupým podlhovastým predmetom a bodno-rezných zranení. Starenka Ružena, ktorej páchatelia spôsobili päť bodných rán na chrbte a dve bodné rany v oblasti hrude, útok prežila.

Motívom vraždy mali byť peniaze, ktoré si mal nebohý Paul priniesť z USA. Prokuratúra žiadala pre Máriusa Mráza 20 rokov väzenia a pre Lukáša Takáča 10 rokov natvrdo. V máji 2016 súd Máriusa Mráza skutočne odsúdil k úhrnnému a súhrnnému trestu 20 rokov a Lukáša Takáča spod obžaloby oslobodil. S oslobodením Takáča sa neskôr stotožnil aj Krajský súd a v prípade verdiktu voči Mrázovi vrátil prípad späť na doplnenie dokazovania. Od novembra 2018 sa v kauze napriek šiestim vytýčeným termínom nepojednávalo.