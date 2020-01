Nechutná dohra! Zápas nižšej ragbyovej ligy vo Walese bude riešiť disciplinárna komisia Waleskej ragbyovej únie.

Vedúci tím súťaže The Division One East Central Treorchy RFC splnil úlohu favorita a na pôde Cambrianu vyhral 16:10. Po zápase sa ale do seba pustilo niekoľko hráčov. Incident vzápätí prerástol do hromadnej bitky a ihrisko zrazu pripomínalo dedinskú krčmu. Nechýbali pästné súboej, tvrdé direkty a kopance. Rozhodcovia udelili štyrom hráčom červenú kartu.