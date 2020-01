Anna sa už nemohla pozrieť na utrpenie matky: Keď sa rozhodla zakročiť, prišlo skutočné peklo

Hrôza v rodine! Dcéra Anna bránila matku Nataliu pred otcom – tyranom. Mimoriadne kruto na to doplatila.

Brutálna rodinná dráma na odohrala v jednej dedinke na západe Ukrajiny. Tyranský otec (38) prišiel jedného dňa opitý domov a zaútočil na matku Nataliu. Dospievajúca dcéra Anna Krytská (16) sa už na to nedokázala pozerať a svoju týranú matku začala brániť. „Išiel ma zbiť, ale Anna ho chytila za rameno a kričala: ´Už jej nikdy neublížiš!´ Odstrkol ju a vyšiel von. Mysleli sme si, že sa išiel upokojiť, no on sa o chvíľu vrátil,“ cituje Daily Mail slová zronenej matky.

Po návrate otca sa začalo skutočné peklo. Tyran polial miestnosť benzínom, ktorým polial aj svoju dcéru. „Benzín vybuchol, keď sa priblížil k peci a oheň sa rozšíril aj na Annu a na celú miestnosť. Jej tvár bola v plameňoch. Snažila sa ho uhasiť rukami,“ opisuje mama. Na Annin krik pribehol jej brat, ktorý ju okamžite vyviedol von a sestru zahasil snehom. „Náš otec tam stál a pozeral sa. Kričal som na neho, aby mi pomohol, no on odpovedal: ´Nech aj zhorí, su*a, nezaujíma ma to!´,“ spomína si Annin brat.

Susedia zavolali na pomoc sanitku. Tá sa však nemohla dostať do dediny kvôli neprejazdnej ceste. Anna teda musela ešte kráčať vyše tri kilometre, kým si ju zdravotníci vyzdvihli. Tínedžerku okamžite umiestnili na intenzívku. Najhoršie popáleniny utrpela na tvári, krku, rukách, poškodené má aj dýchacie cesty. Lekári predpokladajú, že Anna bude potrebovať niekoľko plastických operácií, aby opravili poškodené tkanivo. „Viním seba z toho, čo sa stalo. Bodaj by som ja bola na jej mieste,“ viní sa matka Natalia.

Miestna charita sa snaží zozbierať peniaze, aby bola rodina schopná zaplatiť za zdravotnú starostlivosť a kúpiť si nový dom. Tyranského otca polícia okamžite zatkla a vo väzbe teraz čaká na súd. Ak ho uznajú vinným, hrozí mu až doživotný trest.