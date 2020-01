Tragický koniec osláv v Etiópii: Po páde plošiny hlásia mŕtvych a zranených

Najmenej traja ľudia zomreli a viac ako 100 ďalších sa zranilo, keď v meste Gondar v Etiópii spadla drevená plošina, ktorú postavili pre oslavy sviatku Bohozjavenia pripomínajúci krst Ježiša Krista v rieke Jordán.

Zdroj z nemocnice v meste, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, potvrdil, že o život pri pondelkovej nehode prišli najmenej traja ľudia. Šéf bezpečnosti mesta Gondar Tesfa Mekonnen nekonkretizoval počet obetí na životoch, ale uviedol, že medzi zranenými sú dvaja cudzinci.

#Breaking #Ethiopia #Gondar :: At least 10 people died and at least 100 were injured when a platform fell in the city of Gondar, Ethiopia. Local media reports pic.twitter.com/Li2sC0l0LH — NIN 24x7 (@NIN51866742) 20. januára 2020

Drevená plošina mala kapacitu maximálne tisíc ľudí, ale bola preťažená a zrútila sa, povedal Tesfa. Etiópska tlačová agentúra informovala, že na oslavách v meste Gondar sa zúčastnilo viac ako 15-tisíc cudzincov.