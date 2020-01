Lekári jej tvrdili, že trpí duševnou chorobou: Skutočná diagnóza obrala Lauru o chuť byť matkou

Mladú Britku dlhý čas trápila migréna a psychóza. Doktori to považovali za prejavy úzkosti, depresie alebo dokonca bipolárnej poruchy. Potom jej však na mozgu našli nádor, informuje portál Foxnews.

„Bolo to frustrujúce, keď doktori tvrdili, že moje symptómy spôsobuje duševná choroba,“ vyjadrila sa Laura Skerritt (22). Tvrdí, že cítila, že to tak nie je. Je pravda, že sa u nej často mení veselá nálada so smutnou, no vraj je to len súčasť jej osobnosti.

Postupom času sa Laurin stav zhoršoval. Začala mať záchvaty a zle sa jej kráčalo. Ďalšie testy nakoniec odhalili príčinu jej zdravotných ťažkostí – na mozgu mala zriedkavo sa vyskytujúci nádor veľkosti golfovej loptičky. Stanovenie diagnózy trvalo viac ako dva roky.

Laura, ktorá je inštruktorkou plávania a rada jazdí na koni, musela podstúpiť trinásťhodinovú operáciu. Lekári jej vybrali 80 % nádoru. Hoci sa operácia podarila, Lauru najťažšia časť ešte len čakala. Veľmi schudla a musela sa odznova naučiť chodiť. Nanešťastie ju však čaká ešte ďalší zákrok a následne osem týždňov intenzívnej rádioterapie. „Bude ťažké vrátiť sa späť do nemocnice, ale dúfam, že liečbu zvládnem,“ povedala.

Laurina choroba ovplyvnila aj jej zmýšľanie. „Diagnóza mi zmenila pohľad na svet. Neviem, či chcem mať deti, a to zo strachu, že by túto chorobu zdedili, alebo by ma videli trpieť,“ vyjadrila sa. Kvôli symptómom sa musela vzdať vodičského preukazu. „Stratila som svoju nezávislosť,“ konštatovala.