Muž nabádal ženy, aby si dávali elektrické šoky: Čo popritom robil on, je silné kafé

Jedenástimi rokmi za mrežami potrestal mníchovský regionálny súd v pondelok 31-ročného Nemca za to, že cez internet nabádal desiatky žien k tomu, aby si dávali elektrické šoky. On sám sa na to cez web pozeral a filmoval si to.

Muž, identifikovaný ako David G, okrem toho podstúpi psychiatrickú liečbu, informoval hovorca súdu Florian Gliwitzky. Páchateľ predstieral, že je lekár a desiatky neznámych žien na diaľku nahovoril, aby sa zúčastnili na údajnom platenom lekárskom experimente o vnímaní bolesti. Ženy potom na diaľku inštruoval, aby zapojili do elektriny ním poskytnuté podomácky vyrobené zariadenia a hovoril im, na ktoré časti tela si ich majú prikladať. Trinásť z celkového počtu 88 prípadov súd klasifikoval aj ako pokus o vraždu, keďže páchateľ v týchto prípadoch hovoril ženám, že si majú prikladať konce káblov k spánkom alebo nohám a zapríčinil tak, že im elektrické impulzy prechádzali aj mozgom a srdcom.