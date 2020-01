Bödör a Haščák vypovedali pred súdom: Jeden dal od Kočnera ruky preč, druhý vysvetľoval SMS

Bol Kočnerovou spojkou na políciu?! Pred súd sa v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) postavil aj vplyvný nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.

Ten mal byť podľa informácií z aplikácie Threema zapletený nielen do lustrovania novinárov, ale prostredníctvom neho sa mal snažiť exsiskár Peter Tóth vytiahnuť Kočnera spoza mreží. Pred senátom však o svojom vzťahu s Kočnerom prehovoril aj jeden z najbohatších Slovákov a člen skupiny Penta Jaroslav Haščák. Podržali Kočnera alebo ho úplne potopili?!

Poprel výpoveď korunného svedka

Ich vzťah sa začal intenzívne rozvíjať pred 10 rokmi. Napriek častým stretnutiam a početným správam dáva dnes nitriansky podnikateľ Norbert Bödör od Kočnera ruky preč a nazýva ho len svojím známym. Na súde dôrazne poprel, že by pre neho ťahal z polície informácie o Jánovi Kuciakovi, ale aj ďalších novinároch, ako aj fakt, že by mal financovať ich špicľovanie. „Nie, nepodieľal som sa,” odpovedal záporne na všetky otázky.

Korunný svedok a kedysi pravá ruka Mariána Kočnera Peter Tóth však pred senátom vyhlásil, že to bol práve Bödör, ktorý mal poskytnúť na sledovanie 50-tisíc eur. „Klame,“ bránil sa proti obvineniam, no zároveň priznal, že sa s bývalým siskárom po zatknutí Mariána Kočnera niekoľkokrát stretol. Ten ho mal žiadať, aby pomohol ich spoločnému známemu. „Povedal som mu, že mu pomôcť neviem. Povedal som mu, že ak by jeho manželka alebo deti mali nejaké problémy, tak som im ochotný pomôcť,“ uviedol na súde.

Naposledy sa vraj stretol s Tóthom koncom septembra 2018, keď už vo väzbe sedeli aj Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Peter Szabó. Bývalá pravá ruka Kočnera už v tej dobe dostala strach. Povedal, že on s pani Zsuzsovou bol v kontakte a bol z toho veľmi rozrušený. Povedal mi, že on zabezpečoval paparazzovanie novinárov a že ide na políciu,” prezradil Bödör. Zaujímavé v jeho výpovedi bolo aj to, že už niekoľko týždňov pred zatknutím vražedného komanda mal informácie, že sa tak stane. „Už dva mesiace, ako ich polícia zadržala, sa to v Bratislave rozprávalo verejne. V kaviarňach, v reštauráciách v hlavnom meste sa o tom rozprávalo,” priznal podnikateľ z Nitry na veľké počudovanie advokátov po pozostalých.

Priznal známosti s policajnými špičkami

Po vražde Jána Kuciaka sa začalo hovoriť o tom, ako mal využívať svoje rodinné väzby Norbert Bödör s vtedajším policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Práve v tom období vznikli aj vzťahové diagramy o novinároch. Pracovne sme neriešili nikdy nič,” odpovedal na otázku, či sa s Gašparom niekedy bavili o prípadoch. V portfóliu kamarátov mal však nitriansky podnikateľ aj ďalšie policajné špičky.

„Poznám sa s pánom Slobodníkom (bývalý šéf finančnej polície), s pánom Mihálikom (tiež z finančnej polície), ako som povedal, poznám sa s pánom Krajmerom (bývalý šéf protikorupčnej jednotky),“ povedal k svojim známostiam. V jeho komunikácii v aplikácii Threema je často skloňované aj meno šéfa Špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika, ktorý im mal byť nápomocný v kauze Kočnerových hotelov. „Stretli sme sa asi pred desiatimi rokmi na nejakom divadelnom predstavení. Videl som ho ešte možno štyri- až päťkrát na futbale alebo v divadle,” zapieral akýkoľvek kamarátsky vzťah. Vysvetľovať musel aj to, prečo sa v roku 2018 dostavil do NAKA v Nitre. „Sprostredkovane som dostal informáciu, že pred domom mi stoja policajti a sledujú záujmový objekt, poradil som sa s právnikom, a preto som išiel na políciu,” snažil sa vysvetliť svoju predvídavosť.

Haščák: Odj***ť má až 40 významov

Ako druhý sa v štvrtý deň megaprocesu postavil pred súd šéf finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. Pred senátom uviedol, že Kočnera pozná od roku 1998 a okrem bankových vecí v Privatbanke s ním riešil veľmi často aj sťažnosti proti článkom, ktoré uverejnili médiá patriace do ich portfólia. Haščák na súde vypovedal aj o tom, ako chcel Kočner ovplyvňovať verejnú mienku prostredníctvom médií, ktoré vlastnila Penta.

"Predovšetkým som sa snažil pánovi Marianovi Kočnerovi vysvetliť, že médiá sú nezávislé. Že tá kultúra, akým spôsobom fungujú jednotlivé redakcie, je iná než fungujú bežné obchodné spoločnosti. Oni sa cítia nositeľom toho produktu. Ich vzťah k zamestnávateľovi je taký, že ten sa stará o ekonomické a logistické aspekty, ale zamestnávateľ sa nemá starať do obsahu. Čo sme v značnej miere rešpektovali,” tvrdí Haščák.

V pondelok pred senátom zopakoval, že správa nebola o Kuciakovi, ale o Kyselicovi, ktorého chceli odstrániť z prípadu vyšetrovania prípravy vraždy Sylvie Volzovej, niekdajšej obchodnej spoločníčky Pavla Ruska. Keď sa zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica spýtal Haščáka, čo chápal pod slovom odj**ať a kam to malo viesť, odpovedal: „Ospravedlňujem sa za vulgárny slovník, Marián Kočner často používal vulgárne slová, aj ja ich používam. Variácie slova j***ť majú asi 40 významov, pozeral som si to v slovníku,” povedal jeden z najbohatších Slovákov a vysvetlil, že môže ísť aj o odstránenie škvrny na nohaviciach.

Advokáti pozostalých o slovách Bödöra: Jeho výpoveď je nedôveryhodná!

Chcú ho konfrontovať s Threemou! Právni zástupcovia rodín obetí žiadajú, aby na súde mohla odznieť komunikácia z aplikácie Threema medzi Norbertom Bödörom a Mariánom Kočnerom. Práve tá má dokazovať, že to, čo pod prísahou vypovedal nitriansky podnikateľ, nemusí byť tak celkom pravda.

Pôjde ešte raz pred súd? „Nespomínam si.“ To bola na pondelňajšom pojednávaní jedna z častých odpovedí Norberta Bödöra na citlivé otázky. Pamäť by mu mohlo podľa právnych zástupcov vrátiť aj čítanie správ z aplikácie Threema, ktoré si vymenil s Mariánom Kočnerom. Jeho výpoveď advokáti Daniel Lipšic a Roman Kvasnica označili za nedôveryhodnú.

„Komunikácia medzi ním a Kočnerom potvrdzuje úniky z vyšetrovania v tejto trestnej veci, priebeh trestného stíhania potvrdzuje, že svedok mal informácie o svojom plánovanom zadržaní. Táto komunikácia tiež potvrdzuje, že cez svedka sa obžalovaný Kočner pokúšal ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní, neúspešne aj vedenie Úradu špeciálnej prokuratúry a tiež získaval výsledky lustrácie,“ povedal Lipšic.

K samotnej Threeme sudkyňa vyhlásila, že správy majú byť prepísané a má k nim byť priložená aj správa, ako boli získané. V tomto štádiu súd zatiaľ komunikáciu nepripustil. „Uvidíme, ako sa k prijatiu Threemy postaví súd, potom uvidíme, čo ďalej. Je možné aj, že ešte raz predvolá Norberta Bödöra ako svedka,“ dodal Kvasnica.