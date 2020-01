Dusno na súde o vražde Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Svedok prezradil, ako upravili vražednú zbraň

Dôležité svedectvo! Na súde vystúpil aj muž, ktorý bol susedom zavraždených Jána a Martiny.

Ten pri procese jednoznačne ukázal na Tomáša Szabóa, ktorého mal vidieť v obci tri dni pred vraždou. To ale nebolo všetko, rodičia obetí si museli vypočuť aj svedectvo, ako upravovali zbraň, ktorou zavraždili ich deti.

René Nyitray sa na polícii prihlásil pár dní po vražde. Ako uviedol, podozrivé auto si všimol 18. februára v neskorých večerných hodinách na benzínke v Sládkovičove a neskôr ich stretol na ceste do Veľkej Mače.„Pán z vodičovej strany sa na mňa pozeral, videl som mu tvár, svietilo na ňu svetlo, bol oblečený do tmavých šiat, mal rolák, čiapku, neoholenú tvár.“ Na otázku prokurátora, či by vedel toho vodiča identifikovať, rozhliadol sa po miestnosti. Na výzvu sudkyne ukázal prstom na Tomáša Szabóa. „Má oblečenú sivú bundu Adidas,“ hovorí sebaisto. Podľa Szabóa je jeho výpoveď účelová a Nyitrayovi ide len o peniaze, ktoré ponúkol štát po vražde.

Na súde vypovedal aj bývalý spolužiak Tomáša Szabóa Marián Sehnal. Ten detailne opísal, aká bola jeho úloha v celom prípade, ktorého začiatok bol ešte v roku 2017. „Chceli vyrobiť hlaveň. Povedali, že chcú tou zbraňou vyrovnať nejaký dlh. Dotyčný od nich požadoval túto vec - vyhotovenie hlavne do zbrane s možnosťou nasadenia tlmiča,” uviedol svedok.

Kým Sehnal opisuje, ako upravoval zbraň, Szabó sedí medzi kukláčom a advokátkou a zakrýva si oči. „Chcel som, aby už potom mohol žiť klasický normálny život,” spomína Sehnal na poskytnutie pomoci svojmu kamarátovi Szabóovi. Namiesto „klasického života” dnes Tomášovi Szabóovi hrozí 25 rokov alebo doživotie. Sehnal za výrobu hlavne už aj dostal trest - 3-ročnú podmienku.

Návštevy v Báči

Reč prišla aj na návštevy Aleny Zsuzsovej v golfovom areáli, kde mávala stretnutia s Kočnerom. „Ja keď som ich zbadal, tak sedeli spolu na kávičke,” opísal Tóth. Spolumajiteľ golfového klubu Erik Schwartz vídaval „ženu podobnú Zsuzsovej“, ako nosila do areálu balíčky a za to dostala peniaze, ktoré jej dali z tržieb. „Následne túto sumu pán Kočner doplatil,” uviedol Schwartz a dodal, že do Báča chodil aj Dobroslav Trnka, ktorý využíval blízke jazierko na rybačku.