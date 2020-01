Kto by dokázal poskladať koalíciu?! Začínajú sa formovať zaujímavé zostavy

Na zverejňovanie prieskumov pred parlamentnými voľbami zostávajú posledné štyri týždne.

Overené agentúry tak budú merať nálady Slovákov oveľa častejšie ako doteraz. Po týždni zverejnila aktuálne čísla agentúra AKO, z ktorých vyplýva, že extrémisti z ĽSNS sa zastabilizovali na približne 11 %, no povolebné rokovania môžu byť mimoriadne náročné.

V parlamente by podľa tohto merania sedelo celkovo 9 strán, pričom by si na stoličku poslancov nesadol nikto z dvoch maďarských hnutí. Smer už niekoľko prieskumov po sebe poklesol na zatiaľ najnižšie čísla, ktoré sú tesne nad 17 %. Stále však vyhrávajú voľby. „Sú na nízkych číslach, no predpokladám, že dokážu tieto voľby zostať na prvom mieste. Otázne je, či dokážu zmobilizovať aspoň takýto počet svojich voličov. Objaviť sa môže aj nejaká kauza, ktorá zatrasie aj touto pomerne stabilnou pozíciou,“ hovorí politológ Tomáš Koziak.

Extrémisti z ĽSNS sa stabilizovali na úrovni 11 %. „Stále to svedčí o tom, že majú oveľa viac voličov ako v posledných voľbách,“ tvrdí Koziak, ktorý si myslí, že sa budú držať práve na takýchto číslach. Otázne je podľa neho ďalšie poradie strán, ktoré si striedavo vymieňa PS/Spolu a Za ľudí. „Pri Kiskovi a Trubanovi nie je jasné, kto napokon vyhrá,“ dodal Koziak.

Šéf agentúry AKO Václav Hřích konštatuje, že dôležité sú trendy ako aktuálne výsledky. „Smer je na minimách, no neklesol pod kritickú hranicu, ktorá by mu zaistila iné ako prvé miesto. OĽaNO pomaličky stúpa, čo vidieť z ostatných prieskumov, no iné strany sú skôr v rámci štatistických odchýlok,“ komentuje Hřích. Podľa neho budú najdôležitejšie práve budúce týždne.

„Ľudia sa vo veľkom budú rozhodovať aj počas diskusií kandidátov. Tie začnú začiatkom februára. Skôr sa však v tomto momente prikláňam k tomu, že po voľbách hrozí patová situácia,“ zakončil Hřích. Koziak dodáva, že veľkú rolu bude hrať to, kto sa dostane do parlamentu. „Zatiaľ je veľa strán na hranici 5 %. Ak niektorá padne pod ňu, uvoľní priestor na skladanie inej koalície.“