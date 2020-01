Zbierku Bratislavčanky Petry neprekoná len tak hocikto: Moje magnetky potrebujú vlastnú izbu!

Najskôr dekorácia, teraz vášeň! Bratislavčanka Petra (36) sa už 12 rokov venuje zbieraniu magnetiek. Tie si prináša nielen z dovoleniek a výletov, ale zásobujú ju nimi aj blízki a taktiež úplne cudzí ľudia.

Doma sa jej tak už nakopilo vyše 800 zaujímavých kúskov. Mamička dvoch detí by sa však chcela dostať až na tisícku. S Novým Časom sa podelila o to, ktoré magnetky jej prirástli k srdcu a viaže sa k nim zaujímavý príbeh.

Magnetky učarovali Petre (36) natoľko, že ich za 12 rokov nazbierala neuveriteľných 839! A niektoré sú pre ňu nenahraditeľné. Takou je magnetka Austrálie. „Je odfotená podľa ostrova v tvare srdca a dostala som ju od mojej veľmi dobrej kamarátky Katky, ktorá sa tam presťahovala,“ prezrádza. Ďalším dôležitým kúskom je súbor magnetiek z New Yorku, kde bola na prvom výlete s manželom.

S úsmevom však prezrádza, že je pre ňu ťažké vybrať najobľúbenejšie zo zbierky, keďže si váži každú jednu. „Dostávam ich od známych, ale aj od neznámych ľudí, ktorí mi ich darovali,“ vysvetľuje. Úplne prvé magnetky dostala Petra od svojho otca. „Priniesol mi dve z Paríža a dlho sme ich mali na chladničke, vnímala som to iba ako darček,“ priznáva s úsmevom mamička, ktorú až neskôr vášeň naplno chytila.

„Pred 12 rokmi som bola na dovolenke v Grécku, odkiaľ som si priniesla svoje vôbec prvé magnetky a vtedy sa to začalo,“ opisuje zberateľské začiatky. Svoj obľúbený kúsok si zaobstarala aj z prírodovedeckého múzea. „Je to taká moja úchylka,“ dodáva. Svoje poklady prepočítala iba nedávno.

Z výsledku bola prekvapená a každú magnetku si zapísala do zošita. „Na začiatku som ich mala na chladničke, ale ako pribúdali, už sa nezmestili,“ uzatvára s tým, že na svoju zberateľskú vášeň by potrebovala samostatnú miestnosť alebo obrovskú stenu. Pokiaľ by ich všetky chcela dať na chladničku a na jednu by umiestnila približne sto, potrebovala by mať doma 9 chladničiek.