Mama Alexie (11) má toho plné zuby: Pravda o odobratí dcéry súdom

Začína toho mať dosť. Mama Alexie (11), ktorú brniansky súd poslal na prevýchovu do krízového centra, je znechutená z nepravdivých informácií, ktoré sa o nej objavujú na verejnosti. Ajka (44) ich chce vyvrátiť.

Podľa Ajky informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde, poškodzujú jej meno aj meno jej dcéry, ktorá bola odtrhnutá od rodiny, kamarátov aj spolužiakov. Tvrdí, že v médiách sa objavili nepravdivé od informácie od prezidenta Českej republiky aj tamojšej ministerky spravodlivosti. “Navyše som zistil, že Alexia nie je v krízovom centre po prvý raz,“ uviedol Miloš Zeman pre český denník Blesk.

To však mama vyvracia. “Pravda je, že Alexia je prvýkrát umiestnená v krízovom centre Hapalova a žiadne predchádzajúce skúsenosti s pobytom v podbnom zariadení nemá a ani jej súrodenci,” tvrdí Ajka. Český prezident povedal aj: “Právny odbor ma upozornil, že mama Alexie má štyri deti, každé s iným mužom. Keď je to pravda, nesvedčí to práve o stabilite vzťahov.”

Ajka však má deti s tromi a nie so štyrmi mužmi. Mama sa snaží zvrátiť rozhodnutie brnianskeho súdu, podľa ktorého má byť Alexia po pobyte v krízovom centre od júla zverená otcovi. “V súčasnosti sa snažím domôcť svojich práv na ústavnom súde, kam som prostredníctvom mojej právnej zástupkyne poslala ústavnú sťažnosť,” uzavrela Ajka, ktorá je rovnako, ako otec Alexie dvakrát rozvedená. To podľa nej znamená, že stabilita vzťahov je u nej rovnaká, ako u otca, ku ktorému sa má Alexia v lete odsťahovať.