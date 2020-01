Misska Daniela Kralevich má po sérii útokov strach: Z domu si robí pevnosť

Nočná mora sa nekončí! Misska, módna návrhárka a podnikateľka Daniela Kralevich (34) si v posledných mesiacoch prešla poriadnym peklom.

Po tom, čo ju neznámi ľudia sledovali na jej pozemku, vyhrážkach smrťou, zabití psa a pokuse o vlámanie do domu, sa doslova obrnila. Ako prezradila Novému Času, už nikomu neverí a hlavne nič nenecháva na náhodu. Dom, kde býva, sa tak stal najstráženejším v celej obytnej štvrti. Rozhodnutia polície o začatí trestných stíhaní však zrušil prokurátor, ktorý žiada riadne vyšetrenie prípadov, ktoré Kralevich poriadne znepríjemňujú život.

Kralevich má od minulého roka bezsenné noci. Zažila prenasledovanie na pozemku, nebezpečné vyhrážky, pokus o vlámanie do domu a najviac ju ranilo, akým krutým spôsobom prišiel o život jej milovaný pes. Finalistka Miss Universe 2003 sa dočkala prvých výsledkov vyšetrovania, po ktorých v nej však vzkypela žlč. „Prišlo mi uznesenie, kde prokurátor rozhodol, že ruší uznesenie povereného príslušníka Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava III,“ rozhorčila sa vo videu na sociálnej sieti známa brunetka, pričom dodala, že dôvodom bolo nedodanie fotodokumentácie.

„V predmetnej veci oznamovateľka podala trestné oznámenie na približne päť rôznych trestných činov. Trestné stíhanie bolo v danom prípade začaté, čo sa týka dvoch trestných činov, prokurátor zrušil uznesenie o začatí trestného stíhania a nariadil riadne preskúmať všetky podozrenia týkajúce sa všetkých dotknutých podozrení zo spáchania trestných činov,“ povedal Novému Času prokurátor Matej Izakovič, ktorý dodal, že všetky prípady budú odstúpené na kriminálku.

Samotnú Kralevich najviac nahnevalo, že ohľadne jej zabitého psa podľa prokuratúry prichádza do úvahy právna kvalifikácia skutku ako prečin týrania zvieraťa. „Toho psa predsa zabili. A keďže pes je v tom čase považovaný za vec, tým pádom je to už poškodzovanie cudzej veci a chcem, aby sa to tak aj posudzovalo,“ vyjadrila sa podnikateľka.

Chráni seba aj majetok

Samotná Daniela sa už bojí byť aj vo vlastnom dome. „Od začiatku je tam štrnásť kamier, ale aj ďalšie bezpečnostné systémy, ktoré boli závislé od elektriny, ale už nie sú. Upravili sme to tak, aby sme neprešli do štádia, že nám vypnú rozvodnú skriňu a skončíme bez všetkého, ako sa to už stalo. A potom si vypýtajú kamerové záznamy, ktoré budem ,cucať z prsta“ povedala nahnevane Kralevich, ktorá bezpečnostné opatrenia už nenechala na žiadnu firmu. „Už nikomu neverím. Môj otec je elektrotechnik, takže mi to robil jeho blízky kamarát. Musí to mať na starosti a pod kontrolou len jeden človek. Ak to zlyhá, budem vedieť, za kým mám ísť,“ uzavrela Kralevich.