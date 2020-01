Misska Šebestová po rozchode s Ďuricom: Zabúda v exotike

Hlavu si čistí v Karibiku! Misska Magdaléna Šebestová (36) len v decembri exkluzívne Novému Času priznala, že s partnerom Jánom Ďuricom (38) krízu vo vzťahu neprekonali a sú od seba.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Futbalista nedávno rozvíril hladinu, keď sa na Plese v opere ukázal so sexicou Dianou Kačurovou (27), a to po veľmi krátkej známosti. Magda sklamanie v láske najnovšie zaháňa v slnečnej Kostarike, kam si vyrazila s milovanou dcérkou Ninkou (4).

Šebestová s Ďuricom patrili k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. Hoci sa ich vzťah vlani ocitol v kríze, obaja sa ho snažili - najmä kvôli dcérke Ninke - zachrániť. Na sklonku roka však misska konečne priznala, že láske je po siedmich rokoch koniec, a hoci dvojica oslávila spoločne Vianoce, každý si išiel svojou cestou. Magda a Ján však zobrali rozchod po svojom. Zatiaľ čo športovec si užíva pozornosť žien, jeho ex zaháňa smútok prácou.

Po tom, čo Ďurica dorazil na prestížny Ples v opere s mladou frajerkou Dianou Kačurovou, poslala Šebestová svojmu bývalému štipľavý odkaz a odcestovala so svojou milovanou Ninkou do Kostariky. „Uprostred búrok a snov,“ napísala na svojom internetovom profile Magda. „Spolu objavujeme svet,“ dojímavo uviedla k milej fotografii so svojou malou dcérkou.