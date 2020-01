Vodiči na hlavnom ťahu na Brezne hromžia: Hanba! Museli opraviť opravenú cestu

Sfušovaná robota? Vodiči pri Slovenskej Ľupči (okr. Banská Bystrica) sa museli v lete obrniť trpezlivosťou.

Počas rekonštrukcie vozovky na hlavnom ťahu z Banskej Bystrice na Horehronie a späť totiž stávali v kolónach aj vyše hodiny. Chvíľu bolo všetko v poriadku, no cesta na moste, po ktorom prejde viac ako 18-tisíc vozidiel denne, bola po pár mesiacoch opäť plná výtlkov. Ľudia hromžili a diery provizórne zaliali, no polícia pred úsekom varuje šoférov.

Varovný prst pre veľké výtlky na moste zdvihla aj polícia, čím chcela vodičov upozorniť na vyššie riziko havárie. „Aj napriek zrealizovanej rekonštrukcii mosta v auguste 2019 tu hrozí riziko vzniku škodových udalostí, ale aj vážnych dopravných nehôd a to najmä z dôvodu vyhýbania sa vodičov výtlkom. Z toho dôvodu krajský dopravný inšpektorát požiadal Slovenskú správu ciest prijať opatrenia na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie, a to neodkladne opraviť nevyhovujúci a nebezpečný povrch vozovky,“ konštatovala Mária Faltániová, banskobystrická policajná hovorkyňa.

Slovenská správa ciest začala s opravou výtlkov v utorok a príčinu ich vzniku vidia vo zvolenom technologickom postupe. „Položením mikrokoberca sme nahradili pôvodné asfaltové vrstvy, a to z dôvodu odľahčenia mosta. Tým sme umožnili, aby vôbec mohla ísť premávka po moste a nemuseli sme ho odstaviť. Táto technológia je len dočasným a núdzovým riešením. Preto je potrebné poškodené časti opravovať až do realizovania trvalého riešenia, ktoré pripravuje Národná diaľničná spoločnosť. Túto opravu realizuje pôvodný zhotoviteľ na vlastné náklady,“ uviedla Lucia Karelová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest s tým, že poškodený most by mal nahradiť nový, ktorý bude súčasťou pokračovania rýchlostnej cesty. „Cena za opravu mosta bola 178 500 eur, pričom mikrokoberec stál 13 500 eur,“ uzavrela hovorkyňa správy ciest Lucia Karelová.

