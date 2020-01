Abdul na Zápase hviezd štatistiky nepotvrdil: Vyhrať chcel kvôli odmene!

Momentálne najproduktívnejší hráč Tipsport ligy Jindřich Abdul dostal šancu predviesť sa na Zápase hviezd a ukázať svoje zručnosti. Gól sa mu streliť nepodarilo, ale získal bod za asistenciu.

Čech si zápas vychutnal naplno. "Užili si to parádne ľudia a aj my. Naplnilo to očakávania, bola to naozaj krásna akcia. Išlo hlavne o zábavu a účel to rozhodne splnilo." povedal pre portál Hokejovysvet.sk. Zaujímavý bol pre neho aj formát 3 na 3: "Bolo to dobré, ale dosť náročné. Navyše po sobotnom večeri." smial sa.

Hoci sa jednalo o priateľský zápas, Abdul to bral vážne. "Všetci sme športovci a každý zápas chceme vyhrať. Tu navyše bola vypísaná odmena. Bohužiaľ nám to nevyšlo a vyhral tím Mariána Gáboríka," vysvetľoval. Mužstvo Mariána Hossu, v ktorom figuroval aj Abdul prehralo tesne 14:16. "Taktika nebola žiadna. My sme prišli o výhru v súťažiach zručností, kde sme dali menej gólov a to rozhodlo," dodal stále mladý útočník.