Hviezdne maniere Benchetrita: Pozrite sa, čo si dovolil!

Francúzsky tenista Elliot Benchetrit je v rebríčku ATP až na 229. mieste, ale počas kvalifikácie na Australian Open si dovolil niečo, čo bežne nerobia ani Rafael Nadal, Novak Djokovič či Roger Federer.

Zberačku loptičiek, ktorá mu doniesla banán, požiadal, aby mu ho aj ošúpala. Zberačka to neurobila a prekvapená sa obrátila na empajrového rozhodcu Johna Bloma. Ten hráčovi vysvetlil, že si ho má ošúpať sám. Informoval o tom aj anglický denník The Sun a priložil aj predmetné video.

Je bežné, že zberači loptičiek počas zápasov podávajú tenistom aj uteráky, aby sa narýchlo zbavili potu, ale šúpanie ovocia do ich zoznamu povinností rozhodne nepatrí. Benchetrit zjavne nechápal, prečo mu zberačka odmietla ošúpať banán a v diskusii sa empajrovému rozhodcovi snažil vysvetliť, že s oblepenými prstami na rukách to nemôže urobiť. "Napokon zahryzol do jedného konca banána a tak si pomohol. Najskôr však nahnevane povedal svoje rozhodcovi," napísal The Sun.

Podobný prípad, keď tenista na kurte prekračuje rámce právomoci voči zberačovi loptičiek, nastal aj v roku 2018 na turnaji ATP v čínskom Šen-čene. Španiel Fernando Verdasco vtedy nervózne až divoko gestikuloval voči chlapcovi, aby mu rýchlejšie podal uterák. Neskôr odmietol verejne sa ospravedlniť. Keď sa na sociálnych sieťach rozpútali diskusie odsudzujúce tento jeho počin, Verdasco ich označil za "príliš veľa rečí". Na svoju obranu niekdajší hráč Top Ten rebríčka ATP dodal: "Musel som zberačovi nejako vysvetliť, že medzi jednotlivými výmenami máme len 24 sekúnd."

Francúz Benchetrit sa zrejme po masívnom zverejnení jeho videa z kvalifikácie Australian Open necíti dobre, ale istý čas si ešte bude užívať neželanú publicitu. Cez Kazacha Dmitrija Popka totiž postúpil do hlavnej súťaže mužskej dvojhry v Melbourne. Tam ho v utorok čaká súboj 1. kola proti Japoncovi Juičimu Sugitovi.