V Nemecku súdia armádneho tlmočníka: Bol špiónom pre Irán?

Muž s nemecko-afganským občianstvom, ktorý roky pracoval ako tlmočník a poradca v nemeckej armáde, čelí obvineniam zo špionáže pre iránsku tajnú službu.

Päťdesiatjedenročný Abdul S. je podozrivý z "obzvlášť závažného" zločinu vlastizrady a porušenia zákonov o tajných informáciách v 18 bodoch obžaloby. Proces sa začal v pondelok v meste Koblenz s vylúčením médií a verejnosti, uviedla tlačová agentúra dpa.

Predsedajúci sudca Thomas Bergmann uviedol, že proces sa bude konať z bezpečnostných dôvodov za zatvorenými dverami až do "ďalšieho oznámenia". Trvať by mal najmenej do 31. marca. Prokuratúra k nemu neposkytla veľa detailov. Manželka obvineného Asiea S. čelí obvineniam z napomáhania pri vlastizrade.