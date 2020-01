Agáta Prachařová žiari na dovolenke s novým priateľom: Cítim sa milovaná

Česká modelka Agáta Prachařová si lieči zlomené srdce z krachu manželstva s porotcom šou Česko Slovensko má talent Jakubom Prachařom.

Ako je jasné, ide jej to ľahšie po boku nového priateľa Zdeňka. Na dovolenke v Thajsku svojmu milému dokonca venovala krásne vyznanie: „Cítim sa byť milovaná. Je to fakt pekný pocit. Som šťastná a to isté prajem aj vám všetkým,“ napísala Agáta na instagrame.

,,Život si plánuješ rôzne... Občas to nevyjde tak, ako si praješ, ale dôležité je žiť a začať znova,“ odporúčala všetkým pri fotografii, na ktorej jej nový priateľ dáva bozk. Agáta priznala vzťah s realitným maklérom v decembri, zoznámili sa cez aplikáciu Tinder. Zadaný bol ešte skôr ako ona jej manžel Jakub Prachař, ten randí s topmodelkou Denisou Dvořákovou.