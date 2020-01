Hráči Liverpoolu si doberali Alissona: K čistému kontu pridal aj bonbónik

Udržal si čisté konto a zaskvel sa asistenciou na gól. Brazílsky brankár v službách Liverpoolu Alisson Becker sa stal hviezdou šlágru 23. kola Premier League proti Manchestru United.

Futbalisti FC Liverpool zdolali v prestížnom derby hráčov Manchestru United 2:0 a naďalej platí, že v aktuálnom ročníku stratili iba dva body. Vo výbornom svetle sa prezentovali nielen hráči v poli, ale aj brazílsky brankár Alisson Becker. Zneškodnil všetky štyri strely a gól neinkasoval už 646 súťažných minút.

FC Liverpool si udržal čisté konto v siedmich ligových dueloch za sebou, čo sa v Premier League stalo prvý raz od roku 2006. Alisson odchytal na Anfield Road 27 zápasov a až v 16 prípadoch neinkasoval. Navyše, v závere duelu s "červenými diablami" sa zaskvel asistenciou na gól Mohameda Salaha. Pre Egypťana to bol 65. presný zásah v Premier League v službách Liverpoolu, čím vyrovnal zápis Fernanda Torresa. Španiel však na to potreboval o deväť zápasov viac (102).

Dvadsaťsedemročný kanonier však nechce zaspať na vavrínoch a do ďalšieho priebehu sezóny pôjde s maximálnym nasadením. "Potrebujeme sa sústrediť na každý jeden zápas. Nemusíme premýšľať nad titulom v Premier League alebo nad niečím iným. Musíme ísť od zápasu k zápasu, pretože si myslím, že to jediný spôsob, ako môžeme vyhrať ligu. Minulý rok sme sa v podobnom období trápili, takže sa potrebujeme upokojiť a sústrediť na každý jeden duel," povedal Salah pre klubový web.

O dobrej nálade v tíme aktuálneho lídra tabuľky svedčia aj vyjadrenia Jamesa Milnera a Andrewa Robertsona na sociálnych sieťach. Tí si doberali brazílskeho gólmana za jeho finálnu prihrávku na gól Salaha. "Vyzerá to tak, že Alisson sa chce zapojiť do našej súťaže s Trentom v asistenciách," napísal na instagrame krajný obranca Liverpoolu. "Čo bolo lepšie, jeho 55-metrová prihrávka alebo 45-metrový sklz po kolenách?," vtipne sa zamyslel na twitteri Milner.

Kým fanúšikovia Liverpoolu majú dôvod na radosť, priaznivci Manchestru United nezažívajú priaznivé obdobie. Ich miláčikom patrí až piate miesto tabuľky a navyše na niekoľko týždňov sa musia zaobísť bez Marcusa Rashforda - najlepšieho strelca tímu. "Utrpel únavovú zlomeninu nohy, stalo sa to v zápase s Wolverhamptonom. Myslím si, že bude chýbať dlhšie. Normálne by to bolo šesť týždňov, ale ja nie som lekár," cituje portál BBC slová nórskeho trénera Oleho Gunnara Solskjaera.