Vyskúšali sme za vás: Wilio vám zoženie odborníka na čokoľvek za pár minút

Znie to až príliš dobre. Viac ako 23 000 odborníkov – remeselníkov je vám k dispozícii po celom Slovensku. Svoje služby ponúkajú v až 200 rôznych kategóriách. To je služba wilio.sk. Vyskúšali sme za vás, ako funguje.

Potrebujete maliara, obkladača alebo stolára? Služba wilio.sk vám ponúka riešenie. Pomocou jednoduchej služby si cez aplikáciu alebo webovú stránku zoženiete remeselníka a odborníka presne na prácu, ktorú potrebujete urobiť. Wilio má za sebou takmer 40 000 úspešných malých aj veľkých projektov.

Naplnia sľuby?

Je na vás, aby ste si vybrali dopyt na službu, ktorú chcete. V našom prípade obklad kúpeľne zadáte cez aplikáciu alebo cez webovú stránku www.wilio.sk. Podľa reklamy „stačí zadať dopyt, kde napíšete, čo potrebujete vyriešiť a vyberiete si na základe cenovej ponuky a hodnotení od ostatných zákazníkov. Prvé ponuky dostanete už o 10 minút“. Je to však naozaj tak?

Takto to funguje Naša redaktorka Lenka si vyskúšala zadanie dopytu na obklad kúpeľne v centre Bratislavy. Aby sa dostala k zadaniu dopytu, musela zodpovedať na pár jednoduchých otázok. Na to, či sú práce v exteriéri alebo interiéri. Aký je rozmer obkladanej plochy, aký použitý materiál, aký je termín a či preferujete ideálny pomer medzi cenou a kvalitou, alebo vám viac záleží na top kvalite. „Vyplnenie dotazníka bolo úplne jednoduché. Zvládne to naozaj každý. Na záver som nahrala fotografiu miestnosti, ktorú chcem obložiť. Systém mi tiež umožnil napísať poznámku pre remeselníkov, aby vedeli, do čoho idú. A následne som si veľmi rýchlo a jednoducho vytvorila nové konto na wilio.sk, aby som si mohla kontrolovať ponuky od majstrov,“ vysvetľuje Lenka.

Rýchla reakcia

Dopyt sme zadávali večer po 19.00 hod., keď už prípadný zákazník nie je v práci a má čas. Chceli sme preveriť, ako rýchlo v tomto čase zareagujú remeselníci a firmy. Wilio sľubuje prvé reakcie už do desiatich minút. A zjavne neklame. Za tento čas nám prišli tri ponuky. Do hodiny ich bolo už sedem. Na druhý deň okolo obeda sme mali 15 ponúk. „Rýchlosť reakcií ma milo prekvapila. Tiež som zistila, že som svoj dopyt mohla vyplniť oveľa lepšie. Majstri ma totiž zaplavili dodatočnými otázkami, napríklad na to, do akej výšky chcem obklad, alebo či mám kúpené aj lepidlo. Najlepšie na celej veci je to, že si jednotlivých remeselníkov a firmy môžete okamžite preveriť a pozrieť si ich hodnotenia od iných zákazníkov. Väčšina z nich má navyše na svojom profile nahraté fotografie svojich predchádzajúcich prác,“ vysvetľuje Lenka.

Hodnotenie:

Plusy

+ jednoduchá práca s aplikáciou i webom

+ rýchle vyplnenie dopytu a prihlásenie

+ expresné reakcie remeselníkov

+ prehľadný systém hodnotenia jednotlivých živnostníkov a firiem

+ proaktívny prístup remeselníkov

Mínus

- chcelo by to trochu zjednodušiť orientovanie sa v upozorneniach, oddeliť samostatne správy od remeselníkov od ostatných notifikácií

Ak sa teda chystáte na prerábky v byte či dome a hľadáte odborníkov – remeselníkov a firmy, neváhajte a vyskúšajte wilio. Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť zadarmo.