Gottova dcéra v zúfalej situácii: Manžel Timo je v Česku a vyhráža sa, že sa zabije!

Ako zo zlého sna! Za Dominikou Gottovou (46), dcérou Karla Gotta († 80), cez víkend priletel do Česka jej ešte stále zákonitý manžel Timo Tolkki (53).

Fínskeho hudobníka, ktorý má problémy s alkoholom a neplatil nájom, pritom v decembri opustila a vrátila sa do rodnej krajiny z Fínska, kde s ním roky žila. Ako píše denník Blesk, Timo prišiel do Prahy neupravený, s igelitkou v ruke a bez peňazí. Navštívil spevákov hrob a zamieril za manželkou do obchodného centra, kde pracuje v reštaurácii. Dominiku žiadal o peniaze a bývanie, no ona ho odmietla.

Tolkkimu podala pomocnú ruku jeho fanúšička Yvetta Orlit, poradkyňa českého ministra priemyslu. Vybavila mu nocľah v hoteli pár kilometrov od miesta, kde býva Dominika u svojej kamarátky. Gottova dcéra je s nervami v koncoch. ,,Celú sobotu mi Timo neustále volal, ale ja som bola do večera v práci. Potom mi začal vypisovať, že spácha samovraždu. To ale robil aj v minulosti... Je zúfalý!“ povedala Blesku rozrušená Dominika. Podľa nej je Timo, ktorý trpi maniodepresiou, práve v manickej fáze. ,,Stráca kontrolu nad tým, čo robí! Na rovinu vám poviem, že sa k nemu vracať nebudem. Ale tú situáciu nejako musím riešiť,“ povedala Blesku.

V nedeľu večer sa s ním potom stretla. ,,Požiadala som ho, aby sa vrátil späť do Fínska, nastúpil tam na liečenie a využil na to fínske finančné fondy. Je chorý a úrady mu určite pomôžu. Tiež sme hovorili o rozvode, na ktorom trvám,“ povedala. ,,Timo sa odmieta vrátiť do Fínska, nemá tam zázemie. Nechce sa tam liečiť a využiť fondy. Chce ísť do Mexika, kde má množstvo pracovných ponúk. Snáď mu niekto s letenkou pomôže, prinajhoršom ju zaplatím ja. Keď mi povedal, že by zostal tu, reagovala som, že sa môžeme vídať, ale rozhodne spolu žiť nebudeme,“ vysvetlila pre denník Gottova dcéra s tým, že rozvod nemusí ísť jednoducho. ,,Neviem, ako ten proces pôjde rýchlo, pretože Timo má obrovské dlhy, môžu byť až dvojmiliónové a ja som jeho žena, takže to nepôjde tak ľahko,“ skonštatovala.