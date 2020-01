Sestry Maria († 24) a Nadia († 17) pricestovali za rodinou na výročie dedkovej smrti: Zdrvujúci nález v kúpeľni

Mali celý život pred sebou! Krutý osud však prekazil všetky ich plány.

Sestry Maria († 24) a Nadia Rehman († 17) bývali vo Veľkej Británii, no ich predkovia pochádzajú z Pakistanu. V tejto krajine sa pravidelne stretávali so svojimi príbuznými. Spolu s rodičmi Abdulom a Zarinou vycestovali do Pakistanu, aby si pripomenuli výročie smrti ich starého otca. Keď nastupovali do lietadla, ani len netušili, že do Británie sa už nikdy nevrátia.

Rodičom sa v dome počas pobytu v Pakistane naskytol zdrvujúci pohľad. Na zemi v kúpeľni ležali obe ich dcéry v bezvedomí. Privolaní záchranári ich v kritickom stave previezli do nemocnice. Lekárom sa však mladé sestry nepodarilo zachrániť. Čo sa však v dome v osudný deň stalo? Podľa rodiny malo dôjsť v kúpeľni k nehode, pri ktorej došlo k úniku plynu a dievčatá sa mali priotráviť. Šíria sa však aj informácie, že mohlo ísť o vraždu pre česť, no rodina zosnulých tieto tvrdenia rázne popiera. "Presne vieme, čo sa stalo. Bol to únik plynu," uzavrela pre denník The Sun jedna z príbuzných.

Presnú príčinu záhadnej smrti dvoch mladých dievčat určí až pitva. Policajné vyšetrovanie naďalej pokračuje.