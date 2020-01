Nečakané vyhlásenie princa Harryho o odchode: Som veľmi smutný z toho, že to takto dopadlo

Britský princ Harry povedal, že je smutný z toho, že sa musel vzdať svojich kráľovských povinností. Chcel vraj so svojou ženou Meghan ďalej slúžiť kráľovnej, britskému spoločenstvu a vojenským združeniam, bez toho aby to bolo financované z verejných prostriedkov.

Ukázalo sa však, že to nebolo možné, uviedol 35-ročný Harry. V prejave pred zástupcami svojej charitatívnej organizácie na podporu lesothských detí Sentebale Harry podľa agentúry Reuters povedal, že konečný výsledok nie je tým, čo zamýšľal. Buckinghamský palác v sobotu oznámil, že princ Harry a jeho manželka Meghan už nebudú disponovať titulom kráľovská výsosť, nebudú plniť pracovné povinnosti plynúce z príslušnosti ku kráľovskej rodine a nebudú platení z verejných prostriedkov.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, čo sú tituly, ktoré dvojici zostávajú, sa na tom dohodli s kráľovnou Alžbetou II. Harry a Meghan predtým oznámili, že chcú svoje povinnosti obmedziť, finančne sa osamostatniť a žiť striedavo v Británii a Severnej Amerike. "Dúfali sme, že budeme naďalej slúžiť kráľovnej, spoločenstvu a mojím armádnym spolkom bez verejného financovania. Bohužiaľ to nebolo možné," povedal princ, ktorý zostáva šiestym v poradí následníctva na britský trón.

"Prijal som to s vedomím, že to nič nemení na tom, kto som alebo ako som oddaný. Ale dúfam, že ľahšie pochopíte, k čomu sme dospeli, že si nechám odstup od všetkého, čo som poznal, aby som urobil krok smerom k tomu , čo bude dúfam pokojnejší život," vyhlásil Harry. "Spojené kráľovstvo je môj domov a miesto, ktoré milujem. To sa nikdy nezmení," povedal ďalej princ Harry a dodal: "Som veľmi smutný z toho, že to takto dopadlo."