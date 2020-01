Príbeh ako z hororu: Bábika sa vracia k rodine, aj keď ju vyhodili do smetí

Táto rodinka pozerá až príliš veľa hororových filmov. Presne to si poviete, keď si prečítate príbeh rodiny z amerického Texasu. Aj tí najväčší skeptici však musia uznať, že v dome mladej rodiny sa deje niečo prinajmenšom čudné.

Celé sa to začalo, keď malá Aurelia dostala od babky na Vianoce ako darček bábiku princeznej Elzy z rozprávky Ľadové kráľovstvo. Jej matka Emily si však po pár týždňoch začala všímať, že s bábikou nie je čosi v poriadku. Španielsky hovoriaca rozprávková postavička totiž svoje preslovy začala spúšťať sama od seba. To sa však stáva bežne, väčšinou stačí stlačiť gombík a bábika zase stíchne. Podľa portálu TheSun to však tak ľahké nebolo, a malá plastová Elza rozprávala aj po tom, čo ju vypli. Vydesená matka sa preto rozhodla konať a po súhlase dcérky sa rozhodla bábiku hodiť do smetného koša, pretože ju pokladala za prekliatu. Fotogaléria 5 fotiek v galérii Firmly affixed to the brush guard on my Jeep with about a quarter mile of Gorilla tape. pic.twitter.com/IRe8eMMnQM — Chris Hogan (@Hogan698) 14. ledna 2020

Tým pokladala záležitosť za vyriešenú. Jej pokoj však trval len do momentu, kedy ju našla ležať na trávniku pred domom. To už jej obavy nabrali aj reálnejšie kontúry. S manželom sa preto rozhodli podniknúť opatrenia, aby sa už podobný incident neopakoval. „Zabalili sme ju do sáčku na smeti, ten sme vložili do ďalšieho, na vrch sme potom dali iný odpad. Celé sme to položili na dno smetnej nádoby a v ten deň ju smetiari vysypali a odviezli,“ opísala Emily opatrenia, ktoré urobila s manželom Matom.

Celá rodina potom odišla na výlet a pár dní boli mimo domu, kde na "posadnutú" bábiku úplne zabudli. Tej sa však zrejme v ich dome v Houstone páčilo natoľko, že sa opäť objavila. „Keď sme sa vrátili prišla za mnou malá a povedala, že videla bábiku na dvore.“ Tu už končili všetky žarty, a tak sa Emily rozhodla, že bábiku pošle čo najďalej. Voľba padla na rodinného priateľa Chrisa, ktorý býva takmer 2000 kilometrov od ich domu. Pre istotu bábiku poznačila, aby si po jej prevzatí od kuriéra bola istá, že Chris naozaj dostal tú správnu.

Keď ju Chris dostal, pripevnil si ju na predný nárazník svojho auta. Emily celé príbeh napísala na Facebook. Zrejme verí, že teraz keď bola bábika verejne odhalená, už sa nebude snažiť vrátiť sa k jej rodine.