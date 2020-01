Povolali armádu: Kanaďania bojujú s obrovskou dávkou snehu

Do provincie Newfoundland na severovýchode Kanady v nedeľu vláda vyslala dve stovky vojakov, ktorí majú pomôcť miestnym obyvateľom zvládnuť prudký nápor snehovej búrky.

Oznámil to minister obrany Harjit Sajjan. Spolu s vojakmi smerujú do oblasti nákladnej lietadlá a vrtuľníky. Správne stredisko provincie St. John je zasypalo 75 centimetrov snehu a situáciu komplikuje vietor o sile až 130 kilometrov za hodinu. Mnoho ciest je kvôli kalamite neprejazdných, v provincii bol vyhlásený stav núdze. Pomoc armády sa v najbližších dňoch zvýši, do regiónu zamieria ďalší vojaci, povedal minister Sajjan.

Predpoveď meteorológov nie je podľa agentúry Reuters priaznivá, už v najbližších hodinách má napadnúť ďalších desať centimetrov snehu. Podľa starostu mesta St. John je Dannyho Breena je prvoradou úlohou zabezpečiť prejazdnosť ciest vedúcich k nemocniciam a ďalším kľúčovým objektom.