Zatýkanie na proteste v Moskve: Ľudia spomínali na zastrelenú novinárku

Centrom Moskvy v nedeľu prešla demonštrácie na uctenie pamiatky advokáta Stanislava Markelova a novinárky Anastasie Baburovovej, zavraždených pred jedenástimi rokmi.

Časť z približne tisícky demonštrantov využila pochod na protest proti návrhu ústavných zmien, ktorý tento týždeň predložil prezident Vladimír Putin v posolstve ruskému parlamentu. Polícia zadržala okolo desať ľudí. Markelov sa preslávil odhaľovaním zločinov ruskej armády v Čečensku a mal mnoho mocných nepriateľov. Spolu s Baburovovou boli zastrelení za bieleho dňa na moskovskej ulici 19. januára 2009, keď spoločne odchádzali z tlačovej konferencie.

Vrah najprv strelil advokáta do zátylku, potom do neho znova vypálil, keď už ležal na zemi. Medzitým postrelil aj novinárku, ktorá následne zraneniam tiež podľahla. Dvojica ruských nacionalistov, ktorá bola z vraždy usvedčená, dostala trest doživotie a 18 rokov väzenia. Do pochodu ruskou metropolou sa dnes zapojilo mnoho ľudí, ktorí prišli demonštrovať s ústavou v ruke, uviedla rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Protestovali proti Putinovmu návrhu ústavných zmien, ktoré majú terajšiemu prezidentovi podľa jeho kritikov zabezpečiť kontrolu nad ruskou politikou aj po roku 2024, keď mu skončí terajší prezidentský mandát. "Putine, odíď" skandovali účastníci demonštrácie.