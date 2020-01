Gáborík podpichoval Hossu, spokojný Lintner chystá ďalšie prekvapenie

Riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner (42) považuje nedeľňajší Zápas hviezd v Trenčíne za jeden z najlepších, aké doteraz videl.

Akciu si pochvaľovali aj samotní aktéri, na druhej strane však zostal na tvári Mariána Hossu smútok. Manažéra zdolaného tímu totiž čaká od svojho soka Marián Gáboríka niekoľkodňové podpichovanie. Gáborík sa netajil tým, že svoje mužstvo cez prestávku motivoval, konkrétne veci však prezradiť nechcel.

Skóre duelu otvorila jednotka sobotňajšieho draftu Marcel Haščák. Najlepší ligový strelec sa potom presadil ešte raz, ale na triumf to nestačilo.povedal Haščák. Kanoniera "oceliarov" nadchol Ladislav Nagy, ktorý sa zaskvel v individuálnych súťažiach. Premenil všetky tri samostatné nájazdy a zo strechy zimného štadióna trafil do bránky dvakrát. Tretí puk zastavila žŕdka.dodal Haščák.

V súťažiach zručností sa darilo aj Tomášovi Zigovi. Ten spolu so svojim spoluhráčom Jindřichom Abdulom trafil štyri terče zo štyroch pokusov. "Nevenujem sa tomu, ešte som na terče nikdy nestrieľal. Ale boli celkom veľké, takže sa to dalo trafiť," povedal s úsmevom Zigo a dodal: "Užil som si to, rovnako aj včerajší draft. Hralo sa veľmi dobre, keďže bol plný dom." Zápas hviezd v Trenčíne: Triumf Gáboríkovho tímu, Nagy predviedol v súťažiach hokejové umenie Po zápase bol najspokojnejší manažér víťazného tímu Marián Gáborík. Ako sa snažil svojich zverencov motivovať však neprezradil. "To je interná záležitosť. Ja som chalanom povedal nejaké veci a to ich namotivovalo. Zabavili sme sa, celá akcia bola výborná. Aj hokej mal úroveň a fanúšikovia boli skvelí. A to je pre mňa top zážitok."

Jeho náprotivok Marián Hossa hneď po zápase čelil posmešným poznámkam svojho soka a ako Hossa uviedol, niečo podobné ho čaká aj v najbližších dňoch. "Užil som si to aj zo striedačky, aj počas streľby zo strechy. Na ľad ma to neťahalo, predsa len som už toho odohral dosť. To že som prehral budem teraz počúvať každý deň, ale som rád, že som Maja zdolal aspoň v streľbe zo strechy," uviedol Hossa.

Zápas mal aj charitatívny podtón,Túto čiastku sa napokon podarilo aj s pomocou výťažku zo vstupného zvýšiť na 5.000 eur.Malo to energiu a ľudia sa bavili. Verím, že to o rok posunieme ďalej a že budeme naďalej lídrami v Európe v organizovaní takýchto akcií," skonštatoval po zápase riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner.

V hlave už má aj scenár ďalšej akcie. "Je pravdepodobné, že prídeme s ďalším prekvapením, ktoré nesúvisí úplne s All Star, ale základné rysy budúcoročnej akcie už máme v hlavách. Ale zatiaľ je o tom predčasné hovoriť."