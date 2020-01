Hlučná cesta v Dvoriankach: Nad svojským riešením ministerstva a správy ciest budete neveriacky krútiť hlavou

Namiesto zníženia hlučnosti prijali opatrenie na jej zvýšenie! Slovenská správa ciest (SSC) požiadala o udelenie výnimky na hluk a ministerstvo dopravy túto informáciu odmietlo sprístupniť.

Takto v Dvoriankach pri Trebišove rýchlo a ľahko vyriešili dlhoročný problém s rýchlymi kamiónmi, ktoré nedajú miestnym spávať. Na zvláštny postoj Nový Čas upozornil šéf petičného výboru Ján Vitkovič. V obci Dvorianky na rušnej tepne smerom z Poľska do Maďarska a naspäť premávajú stále tisícky kamiónov. Pre nadmerný hluk a otrasy na múroch domov praskali steny a vznikla petícia. Jej cieľom bolo najmä vybudovanie obchvatu. Na ten sa doteraz nenašli peniaze, pribudli iba tzv. ostrovčeky na vjazdoch do dediny.

Upravili aj asfalt, občas tu merajú rýchlosť, no hlučnosť stále prekračuje povolené limity. Prešustroval sa zhruba milión eur a stále to nie je ono. „Máme to tu ťažké a na kamióny si nevieme zvyknúť. Stále nám praskajú steny a aj hluk je veľký,“ povedala Ingrid Lendacká, ktorá býva pri tejto rušnej ceste.

Najviac informácií má však spomínaný Ján Vitkovič, ktorý sa z oficiálnej stránky ministerstva dopravy dozvedel zaujímavé novinky.spomenul Vitkovič.

„Písomnosť týkajúca sa lokality v obci Dvorianky s názvom Žiadosť o súhlas s možnosťou uplatnenia prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku o 10 decibelov je súčasťou podnetu na výkon štátneho zdravotného dozoru, ktorých šetrenie podlieha chránenému režimu,“ uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

SSC svoju žiadosť hygieničke odôvodnila prehľadom technických a organizačných nápravných opatrení vykonaných od roku 2011. „SSC v podaní skonštatovala, že aj napriek účinným opatreniam nie je možné v Dvoriankach dosiahnuť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí bez možnosti uplatnenia výnimky,“ uviedol pre TASR komunikačný odbor rezortu dopravy.