Opatrenie Smeru o spoplatnení štúdia lekárom rozpútalo ostrú hádku: Názory ostatných strán hovoria jasne

Vyvolal veľkú polemiku. Robert Fico (55) na sneme Smeru oznámil, že ich strana vo voľbách nepotrebuje dlhočizný program, ale volIčov chcú lákať najmä na tri konkrétne body. Okrem trinásteho dôchodku a zvýšenia rodičovského príspevku chcú predchádzať odchodu čerstvo vyštudovaných lekárov do zahraničia.

Návrh spočíva v tom, že mladí medici, ktorí by po škole odišli do cudziny, budú musieť zaplatiť 55- až 60-tisíc eur. Proti tomuto kroku sa ozýva kritika nielen zo strany študentov, ale aj opozičných strán. Faktom je, že Slovensku chýbajú stovky lekárov už v súčasnosti a do budúcnosti sa ich počet má ešte zvýšiť. Strany tak musia vymyslieť riešenia, ako tu mladých študentov medicíny udržať, prípadne dostať lekárov zo zahraničia. Ficov Smer spustil polemiku o tom, že by slovenskí študenti za vysokú školu zaplatili, ak odídu pracovať do cudziny.

„Receptom je, keď štúdium stojí okolo 55- až 60-tisíc eur, aby buď mladí lekári 10 rokov odpracovali na Slovensku, alebo dostanú šek v cene štúdia na uhradenie,“ objasnil Fico. Okrem toho v prípade úspechu Smer chce zaviesť 13. dôchodok vo výške 460 eur a 13. rodinný prídavok vždy v auguste pred tým, ako dieťa pôjde do školy.

Nespokojní študenti

Krátko po ich sneme sa ozvali študenti medicíny, ktorí zostali rozhorčení z plánov speňažiť im štúdium. „Odmietame zneužívanie nás, nášho štúdia a budúceho povolania ako prostriedkov na ďalšie polarizovanie spoločnosti a politickej kampane. Sme otvorení diskusii o vytvorení lepších pracovných podmienok pre absolventov lekárskych fakúlt s cieľom udržania mladých lekárov na Slovensku.Nemyslíme si, že daný návrh opatrenia je správnym riešením odlevu mladých lekárov do zahraničia,“ píšu študenti lekárskych fakúlt na Slovensku.

Pripomínajú, že mnohí z nich sa rozhodli napriek dlhodobým problémom zostať v slovenskom zdravotníctve aj po ukončení štúdia. Študentská rada vysokých škôl dodáva, že primárnym problémom odchodu absolventov medicíny do zahraničia nie sú financie, ale neadekvátne pracovné podmienky. „Robert Fico a jeho riešenie problému odlevu študentov považuje ŠRVŠ za extrémne populistické,“ uviedli.Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský hovorí, že lekári odchádzajú zo Slovenska najmä z dôvodu podmienok v nemocniciach, v ktorých sa aj učia. „Takýto návrh, ktorý priniesol Robert Fico, tak len vyženie viac mladých ľudí do zahraničia a prehĺbi nedostatok lekárov na Slovensku.Situácia je taká, že české lekárske fakulty veľmi ponúkajú štúdium slovenským študentom, aby k nim šli zadarmo študovať. Vyrátali si, že štúdium Slováka je pre nich výhodné,“ hovorí Visolajský. Zároveň tvrdí, že lekárske fakulty sú podfinancované a pomáhajú si najmä vyberaním poplatkov od zahraničných študentov. Tiež podľa neho môže byť problém, že by išlo o diskriminačný návrh.

Čo si o tom myslia ostatné strany?

Vykašlú sa na to

Boris Kollár, Sme rodina

"Určite ich nechceme udržať tým, že im budeme spoplatňovať štúdium, títo ľudia sa na to potom vykašlú a pôjdu študovať do zahraničia, a tam aj rovno ostanú. Riešením je stabilizovať študentov tým, že sa prestane rozkrádať zdravotníctvo, a tým pádom odstrihneme všetky chápadlá oligarchov od zdravotníctva , dostaneme do zdravotníctva viac peňazí a budeme vedieť stabilizovať týchto lekárov tu, na Slovensku, a to lepšími pracovnými podmienkami. Hnutie Sme rodina má jednu z priorít aj výstavbu štátnych nájomných bytov, rovnako aj skrz toho vieme mladých ľudí motivovať k tomu, aby neodchádzali do zahraničia a zapustili korene na Slovensku."

Škodlivý nápad

Oskar Dvořák, PS/SPOLU

"Koalícia PS/SPOLU vníma spoplatnenie štúdia mladých lekárov ako škodlivý nápad, ktorý by situáciu v zdravotníctve zhoršil. Už dnes odchádza množstvo mladých ľudí študovať medicínu do zahraničia a takýto krok by len uistil budúcich medikov, že sa im oplatí odísť študovať mimo Slovenska, kde je to zadarmo. Namiesto obmedzení a reštrikcie by sme mali zlepšiť podmienky štúdia medicíny a práce v zdravotníctve na Slovensku. Preto v našom programe BOD ZLOMU navrhujeme rozšíriť podporu rezidentských programov, zavedenie pravidiel vzdelávania a atestácií, sprofesionalizovanie manažmentov nemocníc, podporu nových modelov práce v ambulanciách a nemocniciach, zatraktívnenie práce nižšieho zdravotníckeho personálu a mnohé ďalšie opatrenia."

Bláznivý experiment

Ján Hencel, expert KDH

"To čo predstavil Robert Fico je pokuta namiesto motivácie pre študentov medicíny. Toto nie je riešenie, to je bláznivý sociálny experiment strany SMER. Chceme pripomenúť, že to bola práve strana Smer, ktorá viedla 12 rokov rezort zdravotníctva. A teraz prišli na geniálny nápad ako zastaviť odliv mozgov - namiesto motivácie pokuta, ktorá môže viesť k tomu, že študenti nám odídu zo Slovenska už po strednej škole. Robert Fico asi zabudol, že dôvodom odchodu lekárov a zdravotných sestier do zahraničia je aj to, že sú tam adekvátne ohodnotení a že zdravotníctvo tam nie je spolitizované. Aj toto opatrenie hovorí o tom, že strana Smer už nie je viac kompetentná viesť túto krajinu. V čase keď 62,8 % ľudí na Slovensku si myslí, že témou týchto volieb má byť zdravotníctvo prišli s úplne zlým nápadom. My v KDH máme najviac zdravotníkov na kandidátke a sme pripravení na systematické zmeny v tomto rezorte."

Prečo len lekári?

Jana Cigániková, SaS

Otvoriť galériu Poslankyňa NR SR za SaS Jana Cigániková Zdroj: TASR

"Tento návrh trestá budúcich, výhradne budúcich lekárov. Ale za čo? Za neschopnosť Smeru, ktorý riadi zdravotníctvo 12 rokov? Prečo len lekári majú platiť pokuty, kým iné študijné odbory dostanú vzdelanie zadarmo? Uvedomujeme si hodnotu vzdelania a v minulosti sme diskutovali o tzv. Virtuálnom účte, ktorý by v sebe cenu za štúdium, ktoré dostal daný študent od spoločnosti ,,zadarmo”. Túto sumu by bol študent akéhokoľvek odboru virtuálne "dlžný" spoločnosti, ale znižovala by sa mu osvedčenými daňami na Slovensku. Od tohto návrhu sme však v najbližšom štvorročnom období upustili, pretože si myslíme, že úlohou vlády je v prvom rade vytvoriť také podmienky, aby nám tu študenti chceli nie len študovať, ale aj zostať."