Svadba zaľúbencov Pociskovej a Tůmu už tento rok? Veľavravná odpoveď populárneho herca

Povedia si svoje áno?! Herec Filip Tůma (41) a jeho partnerka, herečka a speváčka Nela Pocisková (29), sú hrdými rodičmi dvoch ratolestí. Svoju lásku však ešte nespečatili pred oltárom.

Doteraz sa o ich svadbe iba pošuškávalo, no sympaťák Tůma v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradil veľké plány dvojice. Uvidíme Nelu ešte tento rok vo svadobných šatách?!

Tůma s Pociskovou sú nerozlučnou dvojicou. Aj napriek tomu, že im to klape a sú príkladnými rodičmi synčeka Hektora (3,5) a dcérky Lianky (1,5), Nela sa pred oltár so svojím milovaným mužom ešte nepostavila a prstienok sa jej na ruke stále neligoce. Už v dohľadnom čase by sa to však mohlo zmeniť.

„Svadba bude, uvidíme či v piatok, či v sobotu... Nič konkrétnejšie v tejto chvíli nemáme,“ tajomne začal pre Nový Čas Nedeľa Filip, ktorý svoje úvahy hneď šikovne rozviedol. „Na začiatku roka sme sa s Nelkou rozprávali, že 2020 je pekný dátum, ale nič to neznamená. Obaja sme síce zástancami toho, že najprv má byť svadba a potom deti, no vyšlo to ináč. Stalo sa to tak, ako sa stalo a je otázkou času, kedy to spečatíme aj na papieri,“ dodal herec, ktorý okrem televíznych projektov musí stíhať aj operné vystúpenia.

Tůma by s Pociskovou rád spečatil lásku aj kvôli ich dvom milovaným deťom, ktoré mu robia veľkú radosť. „Vždy som po nich túžil. Pre mňa sú deti zmyslom života, pokračovanie rodu. Priznám sa však, že som veľa premýšľal o tom, či už nie som na deti starý, či nemali prísť skôr. Lenže, máte pravdu, odpoveď na to sa asi naozaj nedá nájsť. Myslím si, že v mojom prípade prišli deti vtedy, keď mali,“ uzavrel umelec, ktorý momentálne hviezdi v markizáckom seriáli Oteckovia.