Tehotná Šprochová rok po strate nenarodeného dieťaťa: S výberom mena radšej počkáme

Opatrnosťou nešetria! Markizáci Andrea (39) a Štefan (40) Šprochovci prežívajú krásne obdobie, keď sa ich rodinka onedlho rozrastie o nového člena.

K dcérke Emmke (6) pribudne súrodenec a nastávajúci rodičia sa nevedia dočkať, až si novorodeniatko podržia v náručí. Šťastná správa o Andreinom tehotenstve pritom prišla rok po tom, ako v novembri 2018 redaktorka tragicky prišla o bábätko. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý sú Šprochovci opatrní a s výberom mena stále vyčkávajú.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Andrea a Štefan Šprochovci sú ukážkou súdržného manželstva a ich lásku nezlomili ani viaceré nástrahy života. V novembri 2018 totiž dvojica prišla o dieťatko v štvrtom mesiaci tehotenstva. Rodina sa však spojila a smútok z obrovskej straty malého anjelika prežívali v tichosti a v ústraní. Teraz, viac ako rok po nešťastnej tragédii, však Šprochovci znova žiaria šťastím. K dcérke Emmke totiž pribudne vytúžený súrodenec.

Napriek tomu, že pôrod sa nezadržateľne blíži, prominentný pár je vo všetkom ostražitý - a inak to nie je ani s výberom mena. „Dievčenské mená ešte nemáme vybraté,“ povedala Novému Času červenovláska. „Vyberali sme spoločne. Vieme, že keby to bol chlapec, tak u nás sa traduje meno, takže by to bol Štefan VI.,“ dodal jej manžel, ktorý tiež prezradil, že v tomto smere si dávajú pozor a rozhodne nechcú nič unáhliť.

„Ak by to bolo dievčatko, nemáme ešte z tých mien vybrané. Mali sme mená, ktoré boli srdcovky, ale v tejto chvíli a po všetkom tom, čo sme prežili, nič nechceme zakríknuť a počkáme. Časovo to musí určite dozrieť. Ak to všetko vyjde dobre, budeme šťastní-prešťastní,“ priznal Štefan.

Rastúce bruško si užíva

Ten je pre svoju polovičku veľkou oporou, čo si cení aj samotná markizáčka. „Cítim sa naozaj výborne, musím si zaklopať, užívame si to,“ dodala Andrea, ktorá v radostnom očakávaní prekvitá, čo dokázala aj na nedávnej akcii, keď sa ukázala ako debutantka na Plese v opere. „Cítim sa krásne tehotná, takže dúfam, že to takto pôjde až do konca,“ uzavrela Šprochová, ktorá by mala rodiť už v polovici mája.