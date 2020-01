Vojna dizajnérok, aká tu ešte nebola: Róba z Plesu v opere spôsobila poriadny rozruch, lietali drsné slová

Poriadne ostrá hádka! Len nedávno sa na Plese v opere objavila dizajnérka šperkov Petra Tóth v modeli, ktorý rozhodne zaujal.

Ako sa však zdá, nie každému sa páčil, a to sa ukázalo aj v jednom z hodnotení, ktoré urobila dizajnérka a politička Dana Kleinert (45). Nositeľka modelu Tóth však po jej slovách na nej nenechala suchú nitku. A dokonca sa do vojny zapojila aj autorka šiat, módna návrhárka Jana Pištejová (44). Toto tu ešte nebolo!

Všetko sa to začalo hodnotením šiat, ktoré mala Tóth na Plese v opere. „Na Petre sa mi páči, že je neúnavnou propagátorkou slovenského folklóru. Ako dizajnérka mám však rada, keď sa folklór a vzory posúvajú do súčasnej doby bez nostalgie, keď skrátka vidím zaujímavý dizajnérsky posun. Tento model sa mi zdá byť zbytočne komplikovaný a taký ,na prvú,“ uviedla Kleinert.

Keď si tieto slová prečítala nositeľka modelu, okamžite reagovala, a to poriadne zostra. „Dovoľ, aby som ťa poopravila. Vzor na šatách je dizajnérsky posun. Keďže si dovolím tvrdiť, že ty si sa originálnej zásterky z Telgártu nikdy nedotkla, nemôžeš vedieť, ako pôvodné výšivky vyzerajú. My sme totiž vyšili šperky z kolekcie Kvety Telgártu výšivkou podobnou tej, akou sa vyšívalo v Telgárte. Nevyšili sme kópiu kroja. Štylizovali sme každý jeden kvet,“ napísala na sociálnej sieti dizajnérka šperkov, ktorá skritizovala aj politickú angažovanosť Kleinert, ktorá je momentálne poslankyňou bratislavského Starého Mesta a vo voľbách kandiduje za Progresívne Slovensko.

Akcia vyvolala reakciu a Kleinert sa začala brániť. „Skúsim ti vysvetliť pár vecí. Tvoríš svoju značku, ktorá má svoj imidž a svojho zákazníka. A ako píšem v mojom komentári, obdivujem ťa za to, ako neúnavne propaguješ slovenský folklór. To však neznamená, že ja konkrétne budem fanúšičkou tvojho dizajnu, ale to je úplne normálne. Tak, ako každý a každá z nás má svoju klientelu, svojich obdivovateľov, takisto má aj ľudí, ktorí to proste vidia inak. To však neznamená, že na nich vylejeme kýble špiny, všakáno,“ odpísala jej Dana.

Reakcia autorky

Vyzerá to tak, že v dizajnérskom prostredí je poriadne dusno a tieto dve dámy si už nebudú vedieť prísť na meno. „Ani ja nesúhlasím s mnohým a ani mne sa nepáči všetko, čo si vytvorila a čo tvoríš. Ale to nikomu z nás nepomôže. Je čas, aby si zvažovala rétoriku, akú vysielaš, aby výsledok bol, že ľudia na Slovensku budú milovať našu vlastnú módu. Keď niečo prvoplánovo skritizuješ, snáď nečakáš, že na základe toho si čitateľky začnú kupovať šaty zo Slovenska?“ pýtala sa Tóth.

Do ostrej hádky sa zapojila aj Pištejová, ktorá šaty navrhla. „Mne je negatívna kritika ukradnutá, mám svoj biznis, vysnívanú prácu a život, aký som vždy chcela. Vybudovala som si ho na základe tvrdej práce sama, čo mi prináša dostatok sebaistoty a spokojnosti na to, aby som chápala, že tieto komenty sú bezvýznamné. Nikdy som verejne ani súkromne nehodnotila prácu kolegov, pretože kto je troška rozumný, vie, že je to veľmi subjektívne,“ reagovala návrhárka a dodala, že pre ňu je najdôležitejší „hlas“ ľudí.