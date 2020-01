Má sa Lobotka obávať? Tréner Neapolu tvrdí, že mužstvo spadlo na úplné dno

Tréner futbalistov talianskeho SSC Neapol Gennaro Gattuso (42) sa ospravedlnil fanúšikom za sobotnú domácu prehru s Fiorentinou (0:2). Podľa jeho vyjadrení mužstvo výkonnostne a výsledkovo "spadlo na úplné dno".

"Partenopei" prehrali už v treťom ligovom zápase za sebou. Na ihrisku Lazia a proti Fiorentine Gattusovi zverenci navyše nedokázali ani skórovať. "V prvom rade sa musíme ospravedlniť fanúšikom a celému mestu. Dnešný výkon bol neprípustný," netajil frustráciu Gattuso. Po 2. mieste v Serii A v uplynulej sezóne sa v tej prebiehajúcej nachádza klub spod Vezuvu aktuálne až na dvanástom.

, ktorý do Neapolu prestúpil v priebehu tohto týždňa zo španielskej Celty Vigo.

V najbližšom súboji 26. januára doma proti lídrovi z Juventusu by však už mohol dostať priestor, pretože Gattuso nebol spokojný so spoluprácou Joseho Callejona, Lorenza Insigneho a Arkadiusza Milika na hrote. "Dlhé roky takto hrali pod Mauriziom Sarrim. V tomto momente sú príliš predvídateľní, budem to musieť rozhádzať a spraviť potrebné zmeny," citoval portál football-italia.net Gattusa.