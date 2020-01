Poslankyňa Červeňáková je zo Smeru sklamaná: Nevážia si sestry a zdravotníkov

Strana Smer-SD počas vlády Petra Pellegriniho neprišla so žiadnym zásadným opatrením, ktoré by vyriešilo najväčšie problémy sestier, pôrodných asistentiek a zdravotníkov. Zdá sa, že to neplánuje spraviť ani v budúcnosti.

Myslí si to nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR pôsobiaca v KDH Elena Červeňáková po tom, ako v sobotu (18. 1.) sociálni demokrati na programovej konferencii predstavili tri piliere, ktoré chcú presadiť v prípade úspechu po februárových parlamentných voľbách. Červeňáková rozumie zámeru strany riešiť únik vyštudovaných mladých lekárov po skončení medicínskeho štúdia v SR do zahraničia, no je prekvapená z toho, že medzi toto zásadné opatrenie strany sa nedostali sestry a zdravotníci. "Pýtam sa odborníkov na zdravotníctvo v strane Smer-SD, prečo neriešia vážnu situáciu sestier a pôrodných asistentiek, ktorých na Slovensku podľa údajov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek stále chýba 12.000," uviedla poslankyňa s tým, že je sklamaná, že čoraz viac kvalitných sestier na Slovensku začína pracovať v iných - lepšie platených odvetviach, alebo odchádza pracovať do zahraničia za lepšími pracovnými podmienkami. Poslankyňa NR SR uviedla medzi najhlavnejšie dôvody, prečo do systému nepribúdajú nové sestry, plat. Absolventov ošetrovateľstva podľa nej odradí aj nevyhovujúce pracovné prostredie v zdravotníckych zariadeniach. Fico si neodpustil ostrú kritiku ani na sneme Smeru: Prezidentke vyčíta Trnku aj Kotlebu Smer-SD v prípade, že sa dostane do vlády aj po februárových parlamentných voľbách, chce presadiť tri základné piliere. Má ísť o podporu dôchodcov, mladých rodín a riešenie situácie okolo nedostatku lekárov. Robert Fico (Smer-SD) chce s účinnosťou od roku 2020 zaviesť, aby končiaci lekári zo zdravotníckych fakúlt mali dve možnosti. Buď dostanú šek na 55.000 eur, čo je približne výška ceny ich štúdia počas šiestich rokov, a budú môcť odísť kam chcú, alebo odpracujú na Slovensku desať rokov.