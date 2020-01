Mladík vyliezol na pyramídu v Egypte: To, čo zažil potom, nepraje absolútne nikomu

Americko-ruský influencer známy najmä vďaka Instagramu sa vydal na výlet do Egypta. Po zverejnení jednej jedinej fotografie skončil za mrežami.

Ako uvádza portál News.com, Vitaly Zdorovetskiy sa pochválil na svojom účte na Instagrame fotkou, ako lezie na pyramídu v Egypte. O niekoľko dní na to ho policajné zložky odviedli v putách. „Žiadne slová nevedia opísať to, čím som si za posledných 5 dní prešiel,“ napísal Vitaly k fotografii, na ktorej sedí na vrchu jednej z pyramíd.

„Bol som zatknutý v Egypte, pretože som vyliezol na jednu z pyramíd v Gíze. Bol som vo väzení veľakrát, ale toto bolo najhoršie z nich. Videl som tam hrozné veci a nikomu by som niečo také neprial,“ pokračoval vo svojom príspevku.

Zdá sa však, že Vitaly si svoj šialený kúsok aj tak užil. „Stálo to za to? Do P**E ÁNO! Urobil som to pre dobrú vec a čoskoro sa chystám zverejniť video, aby ste si ho mohli pozrieť,“ napísal americko-ruský influencer. A video naozaj aj zverejnil.

Pozrelo si ho viac ako milión ľudí a tisícky ho okomentovali. Egyptský parlament v novembri rozhodol, že lezenie na pyramídy je protizákonné. Každý, kto poruší tento zákon môže čeliť pokute vo výške tisícok dolárov a tiež väzeniu na 30 dní. Vitalymu to očividne neprekážalo.